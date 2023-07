El abogado Juan Carlos Saife renunció este miércoles a las defensas de Emerenciano Sena y Marcela Acuña después de conocerse la carta escrita por Marcelina Sena, hermana del detenido, y en su lugar asumirá Ricardo Osuna, quien es mencionado en la misiva sobre un "posible arreglo" con una jueza de Garantías. El matrimonio y su hijo César están detenidos sospechados de haber asesinado de Cecilia Strzyzowski, pareja de César, vista por última vez el 2 de junio.

Según confirmaron medios locales, este martes a las 12.30 Marcelina Sena llevó a la comisaría Tercera, dos cartas y pastillas para que se la entregaran a su hermano, pero en la requisa fueron descubiertas.



La información sobre el cambio de abogados fue adelantada por el mismo Osuna a Diario Chaco. Ahora, se realizan los trámites para oficializar el cambio de abogado. La Fiscalía ya fue notificada.

Qué decía la carta de Marcelina Sena

Una hermana de Emerenciano Sena intentó ingresar a la cárcel una carta en la que advertía que necesitaban que Marcela Acuña "no haga ningún tipo de declaración". El escrito fue secuestrado durante la requisa y se incorporó al expediente judicial.

Según el mensaje, el abogado de César Sena, acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, tendría un acuerdo la jueza de Garantías para lograr que la familia no sea condenada, en caso de que Acuña, madre de César y esposa de Emerenciano, no declare.

"Eme, (Ricardo) Osuna (por el abogado de César) tiene todo bajo control, necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara se hunden los tres. Esas fueron sus palabras, también me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías de la fiscalía 3", se lee en el texto.

Y sigue: "Otra cosa, me dijo que empieces hacer show, que hagas bajar tu azúcar, así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada. Están esperando los resultados de ADN, mientras no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo, ahí conviene su declaración porque si lo hace ahora ella ni nadie, va a poder agregar más ni un tipo de declaración".

En otra misiva se lee: "Me dijo (Osuna) que si fuera tu abogado, ya ustedes estarían afuera", junto al número telefónico del abogado. "Llamalo y si querés poder cambiar de defensor, pero vos tenés que pedir haciendo una nota al fiscal".

Marcelina Sena fue notificada de que no podrá visitar a su hermano debido a la falta cometida.

Según medios locales, el malestar entre Saife y el matrimonio Sena comenzó por las numerosas cartas que escribía Acuña desde la cárcel. Al abogado no le gustaba que sus defendidos accionaran sin su autorización. Y los continuos desafíos por aprte de Marcela acuña terminaron con su renuncia. Sumado a la carta de la hermana de Emerenciano que se dio a conocer este mediodía.

