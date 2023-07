Mariela Flores, la madre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado a golpes en la ciudad cordobesa de Laboulaye, dijo este miércoles que el fiscal de la causa, a quien criticó por “inoperante”, le sugirió que el chico acusado de cometer el homicidio estaba enamorado de su hijo, aunque, aclaró que esa cuestión debería ser determinada por un psicólogo.



En diálogo con Telenueve desde su casa en dicha ciudad del sudoeste de la provincia de Córdoba, la mujer pidió que “se investigue” el caso para que “cambien las cosas” y no permitir que “todo se encajone”.



La mujer comentó que, con la madre del presunto homicida, amigo de Joaquín, solía tener “charlas entre mamás”, pero “nada” que le marcara a ella “algo raro”. La madre de la víctima señaló que mantuvo contacto con esa mujer hasta el sábado pasado (cuando el cadáver de su hijo no había sido hallado aún) y no volvió a hablar con ella desde entonces.



“Cuando yo salgo de declarar, habían llamado a declarar a los papás del chico y también a él, y yo dije '¿para qué mierda? dejen de hinchar las pelotas a ese chico y a otra amiguita de él, déjenlos a estos chiquitos, cuántas veces les tomaron declaración, dedíquense a buscar'. Yo sin saber e ignorando todo...”, recordó sobre las instancias previas a descubrir el crimen. También comentó que el padre del sospechoso “lloraba”, por lo que su marido fue y lo “abrazó”.



"Mentalmente te cuesta creer porque fueron los padres del chico los que me ayudaron las primeras horas a buscar por la ciudad a Joaquín”, indicó Flores, y agregó que durante la búsqueda el sospechoso se “había quedado en el campo” y no participaba.



También dijo que tiene “dudas” de si los padres del presunto asesino sabían de su situación antes que la justicia. “Por eso es lo que le dije al juez (de Control, Faltas, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Laboulaye, Sebastián Moro) que investiguen. Yo quiero disipar todas mis dudas. Voy a leer la causa de principio a fin, voy a ver fotos y videos; quiero ver todo, así me desgarre el alma, no me interesa, yo quiero respuestas", afirmó.



Respecto a las pistas falsas que introdujo el sospechoso, Flores contó que el chico “sostenía que Joaquín se había ido con una familia con la que iba a estar mejor”.



Y al ser consultada de si el acusado estaba enamorado de su hijo, la mujer respondió: “Eso me lo sugirió el fiscal (Walter Guzmán), entonces lo miré y le dije 'pero eso lo tiene que determinar un psicólogo, por qué no llaman y con una psicóloga, a lo mejor habla más de lo que ustedes le están sacando'”.



"Guzmán es un inoperante. Yo buscaba a mi hijo, y estaba muerto a seis cuadras”, opinó la mujer, quien explicó que ella “no revisaba las cuadras de la escuela” porque pensaba que “lo había hecho la Policía”. Y sobre la casa abandonada en la que finalmente se encontró el cadáver se preguntó: “¿Mi hijo estuvo siempre ahí, o a mi hijo lo llevaron después ahí?”.



“También fui a la escuela para hablar con el representante del Ministerio de Educación, yo estoy haciendo investigación, secuestrando actas, porque yo tengo actas que he hecho hace uno, dos meses atrás de que Joaquín sufría bullying”, concluyó.

En tanto, se supo que el juez de la causa mantuvo una conferencia de prensa con el acusado, de la que también participó una defensora pública que lo representará en el proceso penal juvenil al que será sometido y en el que deberá ser declarado inimputable por su edad.



Mediante un comunicado oficial, el Poder Judicial de Córdoba informó que la videoconferencia fue realizada por el juez de Control, Faltas, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Laboulaye, Sebastián Moro, quien se contactó con el adolescente de 14 años señalado como el autor del crimen de Joaquín.



El texto detalla que ese trámite procesal se realizó el martes, cuando el magistrado se contactó con el adolescente "involucrado en la muerte del niño J. S. F., quien permanece alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, en la ciudad de Córdoba".



De la audiencia virtual participaron también la defensora pública Mariana Ferreyra, quien explicó al adolescente sus derechos y le manifestó que será su "representante complementaria" en el proceso penal juvenil, añade la información oficial.



Los voceros dijeron que se constató también la situación en la que se encontraba en niño y en nivel de avance de los estudios de diagnósticos que se están llevando, como los psicosociales y ambientales.



También se informó que en los próximos días, la directora de Asistencia a la Víctima del Delito, Alicia Salusso, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Georgina Tavella, se trasladarán a Laboulaye para trazar un plan de trabajo con los familiares de la víctima, a fin de "acompañarlos en esta traumática experiencia que les toca vivir".