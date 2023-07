En medio de la campaña electoral que lo enfrenta a Diego Santilli para definir al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio para las elecciones de octubre, Néstor Grindetti terminó de sellar a comienzos de esta semana los acuerdos para convertirse formalmente en el nuevo presidente de Independiente de Avellaneda.

En abril de este año, apenas seis meses después de ganar las elecciones con mayor participación en la historia del club con el 72,3 por ciento de los votos como nuevo presidente de la institución, Fabián Doman pegó el portazo. Alegó una serie de deslealtades internas que le imposibilitarían cumplir con los objetivos que se había trazado durante la campaña electoral. El principal, dicho por él, estaba logrado: sacar a los Moyano de Independiente.

Como vicepresidente primero, Grindetti tuvo que hacerse cargo del club, pidió licencia en la Municipalidad de Lanús y comenzó a trabajar para solucionar los problemas inmediatos en términos institucionales y ordenar a Independiente también políticamente.



En un comienzo había anticipado que por su responsabilidad al frente de la Municipalidad no podría dedicarle al club el tiempo necesario y que sólo ejercería la presidencia de modo temporario poniéndose una serie de objetivos de resolución urgente, para luego convocar a la Asamblea para proceder a la elección de nuevas autoridades. Pero con el tiempo le fue agarrando el gustito y las intenciones de quedarse al frente fueron deslizándose públicamente a la vez que se trabajaba para garantizar los consensos necesarios para lograrlo.

Con el detalle político solucionado, hoy Grindetti quiere asegurarse una serie de cuestiones de corte técnico institucional. Su intención es generar una herramienta que, a partir del estatuto permita delegar la firma y extender la responsabilidad Ejecutiva hacia otros integrantes de la Comisión Directiva.

Uno de los principales problemas con los que tuvo que lidiar el ahora precandidato a la gobernación fue el día a día que requiere hacerse cargo de una institución como Independiente, que además está lejos de vivir su etapa más ordenada en materia política y administrativa. Según señala Grindetti, que cuenta con el empujón económico de la colecta de fondos por parte de los hinchas con la intermediación de Santiago Maratea, “los objetivos de corto plazo se están cumpliendo”. Y aunque en lo deportivo los resultados rankean entre los peores de la historia de la institución roja, la decisión de continuar está tomada. “Al menos hasta las elecciones”, avisa, manteniendo sus expectativas de convertirse en el sucesor de Axel Kicillof al frente de la gobernación bonaerense.

De todos modos, la consulta del ex gerente del grupo SOCMA, de Franco y Mauricio Macri, se relaciona con la campaña. Sabe que la contienda electoral de largo aliento, que incluye una disputa interna en el medio, complica su presencia cotidiana en los asuntos del club. Por eso quiere escudarse formalmente en cuestiones de índole administrativa. En una entrevista reciente con Luis Novaresio explicó la situación de la siguiente manera: “Necesitamos una herramienta formal. El Presidente firma absolutamente todo en el día a día y la verdad es que no me queda cómodo estar firmando todo el tiempo si es que no tengo tiempo para poder dedicarme en el día a día. En este último tiempo, en el que no puedo dedicarle al club todo el tiempo que a mí me gustaría, venimos funcionando muy bien con la comisión, pero tenemos que avanzar en lo formal”.

Mientras continúan los estudios sobre el marco legal, de no mediar volantazos de último momento la Asamblea elegirá a Grindetti en la reunión de este jueves a las 19, que tendrá lugar en el gimnasio Carlos Bottaro ubicado en la sede de Avenida Mitre. En el orden del día, también deberán aprobarse los números del Presupuesto 2023-2024, lo que podría generar algunos roces con los espacios opositores, en clara minoría luego de los resultados de octubre del año pasado.

En medio de todo eso, el precandidato se propone visitar casi 60 municipios en los próximos 38 días previo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Enfocado en el crecimiento territorial del espacio que nacionalmente conduce Patricia Bullrich, la agenda comprenderá recorridos por el conurbano, específicamente en la tercera sección electoral y visitas a ciudades del interior provincial. Tal como lo indicaron en su equipo, el intendente de Lanús basará su campaña en tres ejes temáticos: orden, reformas del Estado y descentralización municipal.