El tramo final del campeonato encuentra a Central en su peor racha y con rendimiento en baja: cuatro partidos sin ganar. El empate sin goles de ayer ante Estudiantes lo tuvo al equipo de Miguel Russo con las ideas extraviadas y solo voluntad. Estudiantes jugó mejor y falló en las jugadas que generó. Central creó menos pero exigió a Andújar y dispuso de un tiro penal que falló Ignacio Malcorra. El empate tiene escaso valor en la tabla y solo sirve para extender un registro de 18 partidos sin perder en Arroyito.

Las diferencias entre Central y Estudiantes se vieron claras en la primera parte. Mientras el canaya solo era profundo cuando Campaz tomaba la pelota, la visita tuvo en el juego colectivo de los volantes el mejor recurso. Ascacíbar y Zuqui siempre abrieron espacios con los pases pero lo que no tuvo el pincha fue sorpresa en los metros finales. Porque a pesar del buen juego visitante, Carrillo no logró conectar en ninguna jugada. Los intentos del pincha quedaron en un centro atrás de Ascacíbar que cruzó toda el área chica y Zuqui no llegó a conectar y luego en pelota parada un cabezazo desviado de Romero.

Sin construcción de juego en equipo, Veliz tuvo poca participación. Oviedo, con movilidad, se esforzó por generar una situación propicia. Pero con las ganas no le alcanzaron al punta juvenil. Andújar solo se exigió para controlar un centro de Campaz que se desvió en Mancuso y casi se mete por el primer palo.

En los últimos minutos hubo algunas emociones. La primera ocasión de Carrillo fue al recibir un rebote en el área grande. Se acomodó y sacó un derechazo alto que desvió Broun. Y la respuesta de Central fue un cabezazo de Mallo, en un tiro de esquina, que cayó en las manos del uno pincha. El primer tiempo se fue con el canaya sin haber hecho nada de lo que se propuso. Y otra vez extrañó la mejor versión de Malcorra, la que asume como conductor y figura del ataque. El diez intervino poco el diez y no gravitó.

Central mostró mejor decisión para jugar en ataque el segundo tiempo y forzó el error de Estudiantes con un torpe penal de Lollo a Campaz. Pero Malcorra, de zurda, cruzó el remate y lo desvió Andújar con las manos. Russo entendió que los problemas de Central estaban en el área rival y metió en cancha a Bianchi. El ex All Boys se mostró como delantero de área y peleó cada pelota que le llegó.

Campaz desbordó toda la noche y generóel penal.

El deseo de ganar de ambos hizo que el partido tomara atractivo. Los ataques eran directos y las jugadas en las áreas pasaron a ser frecuentes. Zuqui lo tuvo frente a Broun y le pegó de punta, desviado, y Campaz lo intentó con corrida y zurdazo alto.

Pero Central nunca logró coordinar su juego para lograr más participación de los delanteros. El único remate de Veliz fue desde 40 metros en un intento fallido por sorprender a un Andújar adelantado. Y las que bajó Bianchi en el área chica las despejó el fondo visitante. Broun se quedó con un zurdazo de Rollheiser y en la última pelota Veliz lo dilapidó con una volea en el área chica que controló abajo Andújar. Estudiantes fue más claro con la pelota que Central pero no más agresivo. Central falló incluso en un remate penal. El empate fue inevitable y solo sirve para las estadísitcas: el canaya acumula 18 partidos sin caer en el Gigante y Estudiantes tiene una sola derrota en 21 presentaciones.

0 Central

Broun

Martínez

Mallo

Quintana

Alan Rodríguez

Ortiz

Mac Allister

Malcorra

Campaz

Oviedo

Veliz

DT: Miguel Russo.

0 Estudiantes

Andújar

Mancuso

Lollo

Núñez

Romero

Mas

Zuqui

Ascacíbar

Jorge Rodríguez

Méndez

Carrillo

DT: Eduardo Domínguez

Cambios: ST: 13m Rollheiser por Méndez (E), 16m Bianchi por Oviedo (C), 27m O'Connor por Malcorra (C), 29m Godoy por Zuqui (E), 34m Infantino por Mac Allister (C),

Arbitro: Fernando Tello

Cancha: Central

Incidencias: ST: 10m Andújar (E) le desvió un tiro penal a Malcorra (C).