El suboficial Juan José Córdoba Salto, padre del soldado voluntario que falleció a causa de dos impactos de bala en lacabeza mientras realizaba una guardia en la Guarnición Militar Zapala, en Neuquén, ratificó este miércoles que descarta la "hipótesis del suicidio" del joven.



"Yo descarto la hipótesis del suicidio porque, primero, conozco el arma (que habría causado las lesiones fatales) y si el fusil estaba sobre el cuerpo de mi hijo, quiere decir que el segundo disparo fue el del mentón. Ninguno de los disparos le deja posibilidad alguna" de que el joven pudiese realizar por sí mismo el otro, señaló Córdoba Salto a la señal noticiosa Crónica TV.



"Con mi hijo estábamos en contacto siempre. No tenía ningún problema con nadie", aseguró Córdoba Salto, quien agregó: "Para mí, no queda lugar a dudas que lo ejecutaron porque quienes lo encuentran dicen que tenía el fusil encima y estaba agonizando, lo que significa que el segundo disparo fue el del mentón y entonces que la ciencia me explique cómo pudo sobrevivir a un disparo en la sien".



Pablo, de 21 años recién cumplidos al momento de su fallecimiento, llevaba diez meses como soldado voluntario en el Grupo de Artillería 16, ubicado en Zapala, el mismo cuartel donde en 1994 fue asesinado el soldado Omar Carrasco, por quien se puso fin al servicio militar obligatorio en la Argentina.



Minutos después de las 6 del jueves 1 de junio, el joven fue encontrado al parecer con dos impactos de bala en la cabeza, y fue llevado de urgencia al hospital de Zapala, donde horas después moriría.



Conforme relató su padre, Pablo se encontraba de guardia, apostado en una barrera ubicada en la entrada del regimiento de Zapala, donde se había apostado cerca de las 4.30 y debía permanecer hasta su horario de salida, a las 6.30.



En diálogo con Télam, el padre del joven señaló que las conclusiones de la autopsia indicaron "traumatismo encefálico grave por herida de arma de fuego" y estableció "muerte compatible con muerte violenta".



El abogado querellante, Maximiliano Orpianessi, señaló que "desde el sentido común, (el joven) no puede dispararse dos veces, y menos dos disparos con esa arma de fuego, un FAL (NdR: arma por la cual presuntamente murió), cuyo proyectil genera daños cerebrales tremendos".



Por otra parte, resaltó que días atrás declararon tres soldados que estaban de guardia cuando ocurrió el hecho y brindaron testimonios que no coinciden entre sí.



"El primero que lo encontró declaró que el fusil estaba como a 90 centímetros de distancia, mientras que los otros soldados mencionaron que el fusil estaba arriba del cuerpo de Pablo; algo contradictorio entre una declaración y las otras", indicó el abogado de la familia del soldado.



El lunes, el Ejército Argentino emitió un comunicado en el cual indicó que, en el ámbito de esa fuerza, "se han realizado las actuaciones administrativas correspondientes y se lleva a cabo una permanente colaboración ante cada requerimiento vinculado con la causa".



"Autoridades de la institución se encuentran en contacto con la familia del soldado fallecido y continúan a disposición de la Justicia para colaborar en lo que sea necesario", agregó el comunicado que además consignó que "el soldado Córdoba fue hallado gravemente herido en el Grupo de Artillería cuando realizaba su servicio de guardia e inmediatamente fue trasladado al Hospital Interzonal de Zapala donde momentos después falleció".



En declaraciones a Crónica TV, el padre de la víctima relató: "Recibo el llamado de la unidad el 1 de junio a las 6.30 y me dicen que lo habían encontrado a mi hijo en ese mismo momento. Me dicen 'su hijo se pegó un tiro, tranquilo, aún está con vida, está respirando, lo estamos llevando al hospital de Zapala".



El hombre no identificó el nombre y el cargo de quien lo contactó esa madrugada.



Córdoba Salto también afirmó que "hay inconsistencias en las declaraciones de quienes lo encuentran respecto de dónde estaba el fusil cuando lo encontraron. Unos dicen que estaba encima (del cuerpo) y otros dicen que estaba a 90 centímetros de él".



"Desde la querella se va a investigar una teoría del caso como homicidio, que debe ser una investigación con un análisis integral técnico y científico para que se pueda determinar la muerte de Pablo", dijo Orpianessi.