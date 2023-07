A la hora de definir lo que Gente Conversando hace arriba del escenario se suele recurrir a términos como performance, happening o experiencia. Lo que allí sucede tiene mucho que ver con lo escénico pero, claro, toda banda pone en juego una dimensión escénica en el vivo. Guillermo Masse, integrante del grupo, explica: “A veces te piden que te definas pero uno va mutando, entonces no sabés muy bien qué decir. Parece raro que en el escenario pasen cosas más allá de lo musical entonces se lo asocia rápidamente a lo performático, pero la presencia escénica siempre acompaña la música”. La banda se presentará el sábado 8 a las 21 en el Centro Cultural Caras y Caretas (Venezuela 330), en una fecha compartida junto a los rosarinos de Perro Fantasma.



El artista duda al pensar en una definición concreta que pueda sintetizar la búsqueda de la banda, pero dice que Gente Conversando (Detective Juan, Martín Cajales, Abelardo el Pollo y Masse) es “una propuesta musical que tiene muchos componentes escénicos” y asegura que el vivo es su fuerte. Para ilustrar ese punto, recurre a dos ejemplos: “A mí me gusta mucho Ian Dury, el tipo tiene un discapacidad en el cuerpo y la lleva con una presencia espectacular. Está ahí, dispuesto a llevarse el mundo por delante; estéticamente es perfecto y tiene algo de perfo. Al mismo tiempo, está Freddie Mercury con todo su esplendor y los dos hacen su show”.

“Si vos decidís subirte a un escenario, aunque seas muy tímido o te subas con la misma ropa, estás animándote. Hasta el más fóbico está dando su show, eligiendo una ropa y armando un personaje. Desconfío bastante de la gente que dice ‘yo soy igual arriba del escenario y abajo’. Si sos un poco más histriónico, no es que estás actuando más; esa es tu forma de ser arriba del escenario. A nosotros nos gusta hacernos cargo de que estamos dando un show y que el público pagó plata para vernos”, declara Masse.

-La industria musical suele demandar etiquetas para ubicar las producciones, ¿cómo se vinculan con los géneros musicales?

-Nosotros escuchamos desde tango del ’20 hasta hip hop, entendemos que hay una línea editorial que atraviesa las épocas. Es muy difícil que no te guste un estilo musical. Al que no le gusta es porque hay una cuestión ideológica, es raro que no te guste un ritmo. En lo más primitivo y en lo más virtuoso siempre hay algo para disfrutar. Adentro de eso hay una ensalada que es cultural. Nosotros podemos entender que hay una línea entre un tanguero de los años veinte y un pibito en la plaza de Morón tirando barras. No digo que sea lo mismo, pero sí hay una continuidad. Ahí entra tango, jazz, punk, metal, tribus, folk. Todo. Si un día queremos hacer algo más rabioso, lo hacemos. Y si dentro de esa rabia estamos hablando de amor, esa canción es romántica.

Los integrantes de Gente Conversando se declaran fanáticos de las secciones de usados, el cine clase B y la cultura basura. Cuando se le pregunta a Guillermo de qué manera se sintetizan esos elementos en esta propuesta, comenta: “Hay algo del uso del collage. Lo usado se re usa, entonces tal vez algo que para otro es usado para nosotros es un estreno. Además, lo usado viene con un colorcito, otro tinte. A lo mejor ahora no está de moda, pero se puede volver a utilizar”. Masse asegura que “todo es revival, todo es remake y ya está hecho”, pero el secreto está en cómo retomar esos elementos y traducirlos a un lenguaje propio.

-¿De qué manera aparece el humor y la ironía en su trabajo?

-Creo que ni siquiera somos irónicos. Yo sé que parece una burla, pero en realidad no hay ironía. Se trata de una manera de ver los acontecimientos que son trágicos. Frente a una persona que se patina, alguien se puede angustiar y otro se puede reír. Creo que en esa dualidad está el humor, el punto es la mirada que tenés sobre lo absurdo de la existencia. No dejamos de ver ese absurdo en grandes y pequeños artistas.

La banda se formó en 2015, un año bastante trágico si se piensa en los derechos perdidos frente al avance de la derecha. Masse aclara que para ese momento ya tenían un recorrido previo y bastante experiencia. “No tenemos 20 años. Hay una mirada sobre la cultura que pasó por distintos matices, y también algo que heredamos. Pienso en los primeros punks que se hacían crestas a los 15 años en plena dictadura y veo una información tremenda. Hubo gente antes de mí que habilitó esa puerta. Como parte de una generación nos toca esta agonía del capitalismo, que para mí es peor que el fin del mundo porque nos hacen creer que se está por terminar cuando en realidad nos vamos a quedar forever en ese limbo capitalista terrible. Evidentemente hay una profundización del fascismo, pero se viene construyendo hace cien años”, afirma.

Gente Conversando editó cuatro EP de forma independiente: En Vivo En Roseti (2015), Institucional (2016), Los Nuevos Ídolos De La Juventud (2018) y Gente Conversando VS La Industria Musical (2022), además de dos simples editados en 2019 por Fuego Amigo Discos, “Ritmo!” y “No Me Olvides Del Todo”. Ahora están preparando su primer disco de larga duración en Estudio Daktari, a cargo del productor Norman Mac Loughlin. Cuando se le consulta por este proceso en una época de simples, dice: “Creo que eso lo regula el mercado y por eso nuestro último disco lleva ese título. No hay que olvidarse de que es un invento y, a la larga, hay que manejarse como uno quiere, confiar en el proyecto propio. A nosotros nos interesa el concepto de disco de larga duración porque es algo que empieza y termina, como una película”.

En relación a Perro Fantasma, la banda franco-argentina radicada en Rosario con la que tocarán este sábado (compuesta por Fede Colombo en bajo, Pauline Fondevila en voz y teclados, Carla Colombo en teclados y sintetizadores, y Germán Bertino en guitarra eléctrica y coros), Masse adelanta: “Es una fecha que queremos hacer hace un montón. Perro Fantasma es una banda amiga de Rosario que tiene un estilo que a nosotros nos gusta mucho, un pop muy interesante que abre mundos y también se pueden bailar muchas verdades. Tienen una inteligencia y una astucia en las letras y en lo musical que a nosotros nos seduce un montón”.

* Gente Conversando y Perro Fantasma tocarán este sábado a las 21 en el Centro Cultural Caras y Caretas (Venezuela 330). Las entradas pueden adquirirse por Alternativa Teatral.