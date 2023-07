La Justicia comenzó a investigar a Javier Milei por la venta de candidaturas en su fuerza política. El fiscal federal Ramiro González dio luz verde a la instrucción de una causa contra el líder y demás autoridades partidarias de La Libertad Avanza (LLA), y citó a declarar a varias de las figuras que denunciaron públicamente esas irregularidades, entre ellas el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg y el economista Carlos Maslatón.

“Gravedad institucional”, fue el concepto que utilizó el representante del Ministerio Público con competencia electoral para referirse a los hechos que hacen presumir que el ultraderechista otorga espacios en sus listas solo a quienes desembolsan dinero para sostener los costos de la campaña o para otros fines.

Las denuncias contra Milei

La medida judicial es un tiro por la culata para Milei, quien ayer anunció que presentaría una denuncia contra quienes lo acusaron. Particularmente contra el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg, quien tiró la primera piedra en una entrevista televisiva donde dijo que LLA habría cobrado “50 mil dólares por un cargo de concejal”.

“Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los vamos a denunciar", aseveró el diputado y aspirante a presidente por su propio partido.

Pero luego, a Blumberg se le sumó Carlos Maslatón, ex mano derecha de Milei. El abogado liberal puntualizó que la “venta” de candidaturas no era nueva y recordó que él las había denunciado cuando se dio el éxodo de militantes de ese espacio porque no tenían recursos para el financiamiento de sus actividades.

Recientemente, el economista y abogado mediático utilizó las redes sociales para hacerle un nuevo reproche a su ex jefe político. “Los volaste a todos y hoy queda claro por qué: para vender candidaturas y levantarla en pala para vos. Muy ingenuo, creías que tenías impunidad y que esto no se iba a saber".

La investigación por presunta "gravedad institucional"

En el breve escrito en que el fiscal González ordena la formación de una instrucción preliminar sostiene la necesidad de determinar si las denuncias hechas por distintos adherentes al partido de Milei “infringen la normativa que regula el proceso electoral”.

La fiscalía electoral decidió tomar intervención luego de haber “tomado conocimiento de los hechos” a través de publicaciones periodísticas en las que “personas que integran o habrían integrado la agrupación La Libertad Avanza” hablaron de pedidos de dinero para aspirar a algún cargo público.

Por este motivo, citó a declaración testimonial a Blumberg, Maslatón, a la legisladora porteña Rebeca Fleitas y a la exmilitante de LLA Mila Zurbriggen. Los cuatro deberán ratificar o rectificar sus dichos públicos el próximo martes a partir de las 9 frente al fiscal.

Milei no deja de recaudar

Lejos de amilanarse por las denuncias, Milei defendió una y otra vez la modalidad de que quien quiera ser candidato por su fuerza política debía hacer aportes para la campaña.

"Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos”, argumentó y remató: “Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos".