Carlos Maslatón, el abogado influencer y exaliado de Javier Milei, pidió adelantar su declaración indagatoria y mañana a las 11 brindará testimonio en la investigación preliminar que abrió el fiscal con competencia electoral Ramiro González por las denuncias públicas sobre venta de postulaciones en el partido "La Libertad Avanza". En Comodoro Py 2002, Maslatón deberá ratificar las denuncias que hizo a través de las redes sociales, donde calificó de "regimen de franquiciado político" al sistema de postulaciones avalado por el precandidato a presidente.

La investigación preliminar abierta por el fiscal González está caratulada como "gravedad institucional", a partir de la publicación de un libro en el que se revelan varias de las denuncias que circularon públicamente y las denuncias que meses atrás realizaron es militantes de La Libertad Avanza (LLA) como Mila Zurbriggen, quien también fue convocada dar testimonio junto al empresario Juan Carlos Blumberg y la legisladora porteña Rebeca Fleitas.

Las acusaciones de venta de candidaturas en LLA no son nuevas, ya que el año pasado Maslatón -quien se reivindica como cofundador de esa fuerza- había advertido del desplazamiento de militantes que carecían de los recursos necesarios para participar de este mecanismo de financiación.



"Milei, ustedes arrancaron bien en el 2021. Tenían cientos de miles de militantes, genuinos y capaces. Los volaste a todos y hoy queda claro por qué: para vender candidaturas y levantarla en pala para vos. Muy ingenuo, creías que tenías impunidad y que esto no se iba a saber", expresó Maslatón.

En la previa de su declaración, el abogado influencier volvió a la carga contra su ex aliado y aseguró que el precandidato presidencial no quiso darle una interna para poder "pedir plata por las candidaturas" y señaló que al economista "se le cayó a pedazos" el discurso que sostenía contra lo que denominaba como "la casta de la política".

Maslatón, en diálogo con radio Futurock, señaló que se habla de cifras recaudadas por el sello de Milei que van de los tres a los 10 millones de dólares, y acusó al espacio de implementar un mecanismo que "pervierte la actividad política". "Siempre hay un grupo de fanáticos que niegan la realidad, pero yo creo que esto tiene consecuencias malas desde lo electoral", consideró.

"Los que hacen campaña con la transparencia resultan ser los menos éticos. La última escena del desastre es que para ser candidato la jerarquía (de LLA) te pide plata. Todo lo que dijo sobre la casta de la política se cayó a pedazos", apuntó Maslatón en las declaraciones radiales.

El abogado recordó que le pidió al libertario que abriera la posibilidad de una competencia en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y este se negó, por lo que decidió dejar el espacio, y ahora consideró que Milei lo hizo para armar el sistema de cobro para ser parte de las listas.

Milei, aseguró ayer que va a "denunciar" a aquellos que han acusado a su agrupación de vender candidaturas en dólares, pero reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio "debe cubrir el financiamiento" de la fuerza política.



"Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos", sostuvo Milei en declaraciones para Radio Continental.



Ante estos dichos del precandidato presidencial, Maslatón respondió que "es mentira" porque no están pidiendo dinero para financiar las campañas si no que "están pidiendo guita a cambio de asegurar lugares en las listas".