La forma de nombrar a un francés típico es gastronómica: vin et fromage. Un francés de vino y queso. Ago así dijo en Tandil Alexandre Roig, presidente del Inaes, el instituto Nacional de Asociativismo y Economía social: "Si hay 2200 pueblos, necesitamos 2200 proyectos. Si hay 135 distritos, necesitamos por lo menos 100 proyectos de desarrollo local. La función del campo no es sólo exportar, sino alimentar a su pueblo de buena manera. Un alimento de calidad no es un negocio, es una vinculación del pueblo con su campo. Comerse un queso y un salame de Tandil tiene que ser un acto patriótico. Valorar el trabajo y la producción es la transformación de la realidad identitaria. El campo tiene que ser deseable y debemos construir ese deseo".

Roig fue uno de los oradores ante los 300 productores de la provincia de Buenos Aires que asistieron al Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias. En la Universidad Nacional del Centro, el Ministerio de Desarrollo Agrario organizó mesas de debate, talleres informativos y ronda de negocios.

Nicolás Vento, director de Cooperativas Agropecuarias del gobierno bonaerense, detalló la importancia del sector que atiende. "Éste es un espacio en el que venimos trabajando junto a las confederaciones a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires", dijo. "La cooperativa es la herramienta para potenciar a los productores, generar arraigo y mejorar la comercialización, ya que jerarquiza e impulsa a las localidades del interior. El Programa Incubadoras, por ejemplo, ya gestó 101 cooperativas a lo largo de estos años. Otro eje fundamental es la identidad. Cada ministerio tiene un área específica que es un vuelco en función de hacer puertas abiertas a las Cooperativas. Buscamos generar identidad, acompañar a los productores y ser puerta de entrada en una función transversal en pos de apoyar al cooperativismo."



El 30 por ciento de la producción general de la República Argentina está en manos del cooperativismo, lo que representa un 10 por ciento del producto bruto interno. De las 978 cooperativas registradas a nivel nacional, 401 pertenecen al territorio bonaerense y 101 de ellas fueron conformadas en los últimos tres años. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, dijo a Buenos Aires/12 que el dato de que la mitad de las asociaciones cooperativistas sean oriundas de la provincia de Buenos Aires se debe a lo que define como una "mirada transversal". Afirmó que las acciones concretas "no fueron un par de anuncios, y mucho menos un puñado de promesas, sino que por ejemplo por primera vez en la historia, Buenos Aires cuenta con una Dirección de Cooperativas Agropecuarias".

Explicó el ministro: "Por eso en la apertura del Congreso estuvieron todos los actores del cooperativismo agropecuario de la provincia, y ésa es una excelente señal, porque marca que venimos trabajando para fortalecer el cooperativismo como eje de la política agropecuaria a nivel provincial. Este Ministerio estaba cerrado y no tenía ninguna política activa. Nosotros entendemos que la Provincia tiene mucho para aportar en el desarrollo agrario, y nuestros programas y medidas, que apuntan a los pequeños y medianos productores, han marcado una política agropecuaria clara en Buenos Aires y que tiende a garantizar el derecho a la producción, el derecho a la identidad y el derecho al arraigo".

Rodríguez calificó el congreso de "exitoso" porque "tuvimos muchísima participación y gran interés por parte de cada uno de los que asistió". Y añadió: "Este congreso marca un hito, ya que es el tercero que se hace de manera consecutiva interanual, pero además incorporó mesas de intercambio entre las cooperativas de consumo y las de productores. Eso agregó un adicional al encuentro y responde a una mirada, que es la de Axel Kicillof, y que está basada en fortalecer el cooperativismo, sobre todo el agropecuario"."

Antes del encuentro realizado en Tandil hubo siete encuentros regionales a modo de previa, donde los actores que componen el entramado cooperativista bonaerense acordaron las temática de las mesas y de los talleres. Asociativismo, servicios públicos, logísticas, comercialización, cooperación, soberanía y seguridad alimentaria, igualdad de oportunidades y estrategias, fueron algunos de los ejes por los cuales se trazó esta actividad.

El primer congreso fue virtual, por la pandemia. El segundo se desarrolló en Ezeiza. En Tandil se llevaron a cabo cuatro talleres informativos, cuatro mesas de debates y una ronda de negocios. Además, en las afueras de la biblioteca central de la UNICEN, los productores bonaerenses expusieron sus creaciones en diversos stands.

Créditos y trabajo

En las diversas presentaciones que realizaron funcionarios nacionales, provinciales y representantes de las confederaciones como la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), coincidieron en los ejes que marcarán el destino productivo de los próximos años. Además de la transformación del territorio, el armado del sistema de créditos, la articulación Estado-productores, la repoblación rural y la infraestructura, los actores hincapié en la potencia del campo, en la valoración que debe tener el Estado por el trabajo y remarcaron la importancia de tomar al trabajador y al productor como un único sujeto de valor, para que la relación no se sintetice en una "mera discusión fiscal".

Roig le dijo a este diario que el gobierno provincial "no va en contra ni toma decisiones sin consultar al sector". "Desde el inicio de la gestión, Kicillof puso el tema de las cooperativas en el centro y dimos un salto muy grande. Ésa es la mejor forma de hacer políticas públicas, trabajando con los sectores. Los ministerios trabajan muy bien con el sector cooperativo. Además de tenerlos en cuenta los hacés participes de las acciones. Buenos Aires es una provincia faro. Gran parte de la población está aquí y el hecho de que articule con las cooperativas es clave. Es el Estado 'con' los productores, no 'contra' ellos."

Además de marcar como "altamente positiva" la relación Estado-productores que mantiene la Provincia de Buenos Aires, Roig hizo hincapié en el apoyo económico que brinda el Banco Provincia: "El sector cooperativista es enorme y, a nivel nacional, falta asumir la centralidad que tienen. La provincia de Buenos Aires ya lo asumió. La ley de entidades financieras pone la propiedad en el centro como sistema de garantía de créditos. En muchos casos, pequeños y medianos productores no tienen las garantías que pide el sistema de créditos, sin embargo, son súper solventes porque producen y serían capaces de pagar. Hay un desfasaje entre el sujeto productor y el sistema de crédito. El Banco Provincia tiene un montón de líneas de crédito mucho más cercanas a la realidad de los productores. El sistema financiero debe estar cerca de la realidad y, a grandes escalas, hoy no lo está".

Espíritu de apertura

En sintonía con el funcionario nacional, el ministro Rodríguez explicó el interés de su cartera por fomentar el cooperativismo con el dialogo como premisa: "Las instancias de diálogo sirven para encontrar las mejores herramientas y los mejores momentos para ese fortalecimiento. Han habido congresos, pero hay que rastrear muchísimo para encontrar tres congresos con estas características. Eso marca la apertura y la vigencia del cooperativismo, hablamos de los desafíos internos, pero estamos en una sociedad donde una fuerza política y distintos actores tienden a denostar las acciones cooperativas. En ese sentido, es fundamental seguir levantando esta bandera. Cuando hablamos de agregar valor local, de brindar derecho al trabajo en cada localidad y de fomentar el arraigo, las cooperativas son sin lugar a duda un canal fundamental. Por eso nuestro embanderamiento en fortalecer el cooperativismo, para un desarrollo más integrado y más equitativo".

El debate sobre la repoblación rural generó profundas reflexiones en los presentes, quienes asentían con la cabeza ante cada exposición que resaltaba la falta de habitantes rurales. Por las extensiones del territorio, se cree que Argentina debería contar con 500.000 familias de agricultura familiar, pero apenas llega a la mitad. Mientras la mayoría de los países americanos registra entre un 20% y un 40% de población de campo, la Nación solo cuenta con un 7,4%. Para los actores que encabezaron el Congreso de Cooperativas, la receta está en la valoración: del sujeto, los saberes, conocimientos y territorios. Y, por sobre todas las cosas, del tema principal de la jornada: los alimentos. El producto como ancla de identidad que invite a las generaciones venideras a continuar con la producción, la cual debe estar secundada por la agilización de las rutas.

Los productores

Martín Toriggino es de Pergamino y pertenece a la Cooperativa Turba Agroecológica, donde confluyen nueve productores zonales que producen trigo y centeno, agregándole valor al convertirlo en harina integral de manera agroecológica desde hace cuatro años. Señaló que este tipo de encuentro contiene "una multiplicidad de beneficios", ya que "se entra en contacto con otras experiencias". Y agregó: "Acercarte a los organismos del Estado, que son quienes se encargan de los trámites, la habilitación y el crecimiento de la cooperativa, abre muchas puertas. De los problemas se sale compartiendo las experiencias, y al haber contacto cara a cara con gente de relevancia, que ocupa diversos cargos estatales, eso hace que escuchen en carne propia lo que tenemos para decir y se lleven a sus casas la tarea a realizar".

Juan Dentis, secretario del Consejo de administración de la Cooperativa Apícolas Qualitas, de Mar del Plata, señaló que "estos encuentros son el momento para discutir cuestiones transversales de la gestión de las Cooperativas". "Es realmente importante este congreso y quienes están presentes. Sirve también para encontrarnos y generar lazos que deriven en la interproducción. Buscamos articulación público-privada, cuando no estás desarrollado para ser un cliente bancario es el Estado quien te debe dar ayuda y aportar", subrayó.

Al referirse a la proximidad con los actores, el ministro de Desarrollo Agrario indicó: "Todos los que trabajamos con Axel Kicillof lo tenemos muy claro: este gobierno avanza en tener una mayor cercanía. En estos encuentros, más allá de las mesas y los talleres, se tiene en los pasillos un dialogo informal y un contacto más directo, que son fundamentales. Nosotros lo planteamos de esa manera, por eso es importante. Hay cooperativas de todas las regiones de la Provincia. Eso es interesante, porque incluso entre ellas encuentran diversas formas de articulación. Este congreso, por sus presencias, marca la fortaleza, la vigencia y la potencialidad que tiene el cooperativismo agropecuario".

Carla Seain es la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, el área que supervisa la Dirección de Cooperativas Agropecuarias. En dialogo con BuenosAires/12 destacó: "Es fundamental que los productores participen de estos espacios por la potencialidad que tiene de reconocerse entre ellos como cooperativas. El conocimiento mutuo genera interrelación, para reconocerse como actores y sus fortalezas para incentivar y promover las cooperativas bonaerenses".

Los funcionarios provinciales marcaron a fuego el acto eleccionario venidero. Dijo Seain: "Tener cuatro años más de gestión permitiría avanzar en todas las políticas que quizás no son factibles de realizar en el corto plazo, que requieren congeniar con otros organismos de la provincia y de la nación. Contar con más tiempo permite generar articulaciones y resolver normativas que impactan efectivamente en las cooperativas. El tiempo permite ponerlas en práctica, facilitar la complementación y asegurar la potenciación".

El ministro Rodríguez le remarcó a este diario: "Nosotros señalamos lo que se hizo. En este año electoral, hay una disputa entre quienes decimos que hay que sostener y avanzar en estos derechos y quienes plantean un camino directo al pasado, que limita y restringe los derechos. Esa es la confrontación que está en juego durante 2023. Estamos en contraposición con quienes solo miran los crecimientos: nosotros apuntamos a una política agraria de desarrollo. Hablan de millones de toneladas producidas, pero no es un indicador de lo que pasa con la población, las condiciones de vida y los productores", sentenció.

En el acto de cierre, la UNICEN y el Ministerio de Desarrollo Agrario firmaron un acuerdo para facilitar y promover la colaboración entre ambos organismos. Explicaron que el objetivo es que los productos de Tandil se introduzcan de manera más amplia en el mercado de productos bonaerenses.