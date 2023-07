La senadora Carolina Losada, que en su artillería de campaña se diferenció de su competidor Maximiliano Pullaro por razones "éticas y morales", mostró la hilacha y por partida doble en las últimas horas. Se confirmó el vínculo de la precandidata a gobernadora con el grupo Vicentin a partir de conocerse la propiedad del avión particular que la traslada desde Buenos Aires a sus recorridos de campaña por la provincia de Santa Fe. Y además, sorprendió –más a los propios que a los extraños– con la designación como economista asesor al ex director del Banco Municipal que Pablo Javkin echó en 2021 por haberle causado pérdidas multimillonarias en los dos años que ocupó el cargo.

El think thank empresario IDEA Rosario organizó esta semana un desayuno con Losada y su equipo. Y entre sus colaboradores, la legisladora nacional presentó a su jefe de asesores en asuntos económicos, Adrián Giacchino. Este contador había pasado por el directorio del Banco Nación en tiempos de la estafa perpetrada por Vicentin, pero además el intendente Pablo Javkin lo designó al frente del Banco Municipal. Y se arrepintió pronto, cuando la entidad local de crédito acumuló pérdidas por 400 mil millones de pesos entre 2020 y 2021. En conclusión, lo echaron.

Ayer la concejala Norma López reveló la identidad del asesor de la aspirante a la Gobernación. "Carolina Losada designa como asesor a Adrián Giacchino, designado por Macri en Banco Nación, un directorio salpicado por irregularidades en los préstamos a Vicentin, funcionario de González Fraga, y que además dejó en un estado lamentable al Banco Municipal de Rosario", publicó en Twitter.

López aprovechó para recordar que en 2020 ella, Alejandra Gómez Sanz y Eduardo Toniolli fueron las únicas voces en el Concejo que votaron en contra de la designación de Giacchino como titular del Banco Municipal. "Hace 7 años le pusimos un freno a las pretensiones del círculo rojo rosarino que el Municipio se endeudara en dólares. El tiempo nos terminó dando la razón. Hace 3 años le dijimos que no a la designación de Giacchino en el Banco Municipal, y Pablo Javkin nos dio la razón luego. Hoy volvemos a decirle que no a estos sectores, cómplices del desfalco financiero de nuestro país. Nosotros seguimos por el camino de la coherencia y no de la oportunidad", disparó quien se postula como precandidata a diputada provincial en la interna del peronismo.

El portal La Política On Line se hizo eco de la presentación que Losada hizo de Giacchino en IDEA y contó que la mayor sorpresa se la llevó Sebastián Chale, secretario de Desarrollo Económico municipal, quien lo padeció al contador cuando llevaba al quebranto al Banco Municipal. Trascendió que luego de ese encuentro, Chale anotició del asunto a Javkin, quien además comparte el mismo frente político de Losada, y éste se lo reprochó al mentor de la senadora, el radical Julián Galdeano.

El avión vuela sucio

El diputado provincial Carlos Del Frade apuntó ayer la propiedad del avión matrícula LV-KCW que lleva y trae a la senadora, entre su residencia de Nordelta, el Congreso de la Nación y la agenda santafesina que la tiene de punta contra su rival directo, el radical Maximiliano Pullaro por la candidatura del frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

"El avión es de un hombre que se llama Mario Bertolaccini López, que es uno de los titulares de una empresa que se llama Kube Aviación, que está siendo investigada por el juez federal Ariel Lijo, porque han recibido en diciembre de 2021 un crédito de 17 millones de dólares y que por supuesto no se sabe qué hicieron con esa plata, pero lo peor de todo (...), este hombre Bertolaccini es el tipo que le hace los seguros a Vicentin", afirmó Del Frade ayer por Radio Nacional Fontanarrosa Rosario.

Kube Aviación tiene domicilio legal en Ciudad de Buenos Aires, pero sus dueños, Mario Luis y Adriana Beatriz Bertolaccini López, residen en Rafaela. El juez Lijo los investiga por haber importado numerosas aeronaves con sobrefacturación para tomar dólar a cotización oficial y, con esos precios inflados, quedarse con los excedentes. En 2021 el Banco Central le autorizó la toma de 17.108.000 dólares para importar tres aviones al tipo de cambio oficial. Una de esas naves es la que Kube Aviación puso a disposición de Losada y del otro senador de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpín, ex intendente de Avellaneda y allegado al grupo Vicentin.

Pero además, Bertolaccini es productor de seguros de Sancor. Y por ello fue quien le hizo la póliza de caución por 10 millones de dólares que sirvió como garantía para obtener la excarcelación los directores de Vicentin procesados por la megaestafa del desfalco del grupo. La póliza asegura al Juzgado en lo Penal de Primera Instancia de Rosario como caución en favor de los ejecutivos Alberto Macua, Omar Scarel, Rodolfo y Javier Gazze, Miguel Valazza y Daniel Buyatti.

Estos directivos –en total son 17 los procesados– esperan juicio oral por estafa y defraudación a acreedores de Vicentin SAIC entre los que se cuenta el Banco Nación, por créditos que suman 791 millones de dólares, tomados entre agosto y diciembre de 2019, en vísperas de declarar su multimillonario default.

"Para que quede claro –reforzó Del Frade–, los muchachos que defienden a Vicentin laburan para Vicentin, no laburan para el pueblo de la provincia de Santa Fe. Me parece que esto es clave también para entender quiénes son los candidatos a gobernadores por los partidos del régimen y realmente a quiénes responden. Son los títeres de estos titiriteros que son delincuentes de guante blanco", remató.