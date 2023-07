La cantante Britney Spears denunció a través de un posteo en sus redes sociales a un custodio del basquetbolista de la NBA, Victor Wembanyama, de haberla golpeado después de que la estrella del pop intentara acercarse al jugador de San Antonio Spurs para felicitarlo por haber sido elegido como número uno del Draft.



"Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí, pero no estaba preparada para lo que me pasó anoche", explicó la artista en su cuenta de Twitter e Instagram. Y agregó: "Reconocí a un deportista en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante de otro hotel y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarle por su éxito".

Spears detalló que "hacía mucho ruido, así que le di un pequeño golpe en el hombro para llamar su atención. Conozco la declaración del jugador en la que dijo que le agarré por detrás, pero yo simplemente le di un golpecito en el hombro".

"Me golpeó en la cara"

Luego, la cantante brindó detalles de la agresión: "Su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, delante de una multitud. Estuvieron a punto de derribarme e hicieron que se cayeran mis gafas de la cara".

La intérprete admitió que se sentía avergonzada de compartir su historia, pero que lo hacía para dar un ejemplo al público de que se debe tratar a las personas con respeto y envió un mensaje solidario a aquellas personas que enfrentan violencia.

En ese sentido, expresó que usualmente ella es "acosada" por seguidores y que incluso esa noche había estado rodeada por un grupo de al menos 20 fans de los cuales ninguno fue herido por parte de su equipo.

"No vi lo que pasó"

Wembanyama, elegido en junio como número uno del Draft de la NBA por San Antonio Spurs, manifestó en declaraciones a la prensa que se enteró que Spears estaba implicada en el incidente unas horas después de su cena.

"Estaba caminando con algunos miembros de seguridad del equipo hacia un restaurante. Estábamos en un vestíbulo y había mucha gente, algunas personas estaban llamándome, obviamente", explicó el joven deportista de 19 años.

Wembanyama, elegido como número uno del Draft de la NBA (Foto: AFP).

En ese momento, indicó que "una persona me estaba llamando 'señor, señor' y me agarró por detrás, así que no vi lo que pasó porque estaba caminando y habíamos hablado de no parar", afirmó "Wemby".

De todas formas, reconoció que "sólo sé que los guardias de seguridad la empujaron, no sé con cuánta fuerza".

El comunicado de la policía de Las Vegas

En un breve comunicado, el Departamento de Policía de Las Vegas informó que investigó el incidente pero no tomó ninguna medida.

"El incidente ha sido documentado en un informe policial y no se han emitido arrestos ni citaciones. No se proporcionarán más detalles en este momento", explicaron las autoridades policiales.

Por otra parte, según consignó el periódico Los Ángeles Times, Spears presentó una denuncia policial ante el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y hasta el momento nadie fue detenido.



