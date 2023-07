El diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, analizó el panorama electoral y explicó que desde Unión por la Patria tienen una "oportunidad de ganar una elección que no es una más entre dos fuerzas políticas con distintos matices".



“Acá claramente Argentina puede ser una si gana la oposición y otra si logramos sostener el rumbo de un gobierno con banderas populares. Ellos no lo ocultan, lo dicen, vienen a una represión. A una Argentina que va sometida a la política del hambre. Van a terminar por las organizaciones sindicales”, expresó por AM750.

Y sentenció: “Van a instalar una Argentina que vuelva a ser la que siempre soñaron, la que favorece a los más ricos y le escupe en el rostro a los que menos tienen. No lo ocultan, es el programa de ellos. Es la gran diferencia con la campaña que hizo Macri que decía que lo que estaba bueno del kirchnerismo iba a seguir en pie”.

Por eso, en este panorama, fue claro al señalar que desde Unión por la Patria no tienen que ser cautos. “Tenemos que definir una posición donde no haya tibieza. No tenemos que ser cautos y hablar poco. Acá tenemos que ponerlo todo para ganar la elección y evitar lo que va a ser una verdadera catástrofe para nuestro pueblo”, dijo enfáticamente.

Elogios a la fórmula oficialista

Además, Yasky elogió la fórmula oficialista integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi. “Es la cabeza de un frente de unidad donde hay una clara decisión de enfrentar la etapa que viene sin cometer los mismos errores que nos hicieron aparecer en una posición vacilante permanentemente frente a los poderosos y entregando las reservas”, señaló.

“Creo que eso que fue el aprendizaje y Massa lo he dicho. Inclusive la manera de encarar este tramo nuevo de las negociaciones con el FMI es lo mejor que puede ofrecer Massa. Pero no se trata de lo que puede ofrecer una persona. No son conquistas personales”, añadió.

Y finalizó: “Yo creo que Massa sirvió para evitar que el país estallara en el aire. Eso nadie lo niega. Tendrá que servir al frente para que este país termine de salir de esta crisis sin hacerlo por la vía que propone la oposición, que es ajustando, dinamitando el Estado, entregando los recursos que van a ser los que nos permitan pagarle al FMI”.