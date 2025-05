Ucrania y Rusia mantuvieron este viernes en Estambul la primera ronda de negociaciones directas en tres años. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aceptó enviar una delegación pese a sus críticas al formato impulsado por Moscú: cuestionó la ausencia de figuras de alto rango en el equipo ruso y lamentó que su homólogo, Vladimir Putin, se niegue a reunirse cara a cara en pleno conflicto armado.

Las reuniones, organizadas en formato trilateral, incluyeron encuentros entre las delegaciones de Ucrania y Turquía con representantes de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, busca capitalizar un avance diplomático como parte de sus promesas de campaña. Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores turco había confirmado el cronograma el jueves, sin aclarar si habría un encuentro conjunto entre las cuatro partes. Ese mismo día, el canciller turco, Hakan Fidan, mantuvo una reunión preparatoria con la delegación rusa. Frente al Palacio Dolmabahçe, donde se realizó el diálogo, cientos de periodistas se congregaron desde temprano.

Horas antes del inicio de las conversaciones, se intensificaron los cruces entre Kiev y Moscú. Zelenski calificó la delegación rusa como “pura fachada”, mientras desde Moscú lo tildaron de “payaso”. El tono del cruce, que precedió a un intento de acercamiento entre las partes, siembra dudas sobre el compromiso real con una posible salida diplomática al conflicto, que ya dejó decenas de miles de muertos.

"Por respeto a Trump"

Zelenski acusó a Moscú de no "tomar en serio" las conversaciones el jueves. Desde Ankara, y tras reunirse con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, Zelenski justificó el envío de su delegación: “Por respeto al presidente Trump, al alto nivel de la delegación turca y al presidente Erdogan (...), decidimos dar este paso para intentar lograr al menos una desescalada”. A pesar de esa afirmación, cuestionó duramente las condiciones impuestas por Rusia para el encuentro.

A pesar de aceptar participar de todos modos, Zelenski reiteró sus cuestionamientos: “Sin hora para la reunión, sin agenda, sin delegación de alto nivel. Es una falta de respeto”. También lamentó la ausencia de Putin y de funcionarios rusos con poder real de decisión, a quienes consideró indispensables para avanzar hacia una solución política. En el entretiempo, el ucraniano abandonó Turquía rumbo a Albania, donde participará en la cumbre de la Comunidad Política Europea, según informaciones de la agencia ucraniana Interfax.

Erdogan, por su parte, consideró el momento como una “oportunidad histórica” para retomar el diálogo directo, y ofreció nuevamente Estambul como sede de un eventual encuentro entre Zelenski y Putin, “cuando estén listos”. Por ahora, ambas partes optaron por mantener las conversaciones a través de sus delegaciones.

Quienes asisten, quienes hablan

La representación rusa, encabezada por Vladímir Medinski —asesor presidencial que ya lideró sin éxito las negociaciones de 2022—, llegó a Estambul el miércoles. Según explicó el histórico negociador, el equipo tiene “todas las prerrogativas” para tomar decisiones y está dispuesto a “posibles compromisos”, aunque no detalló su alcance. Lo acompañan un viceministro de Exteriores, uno de Defensa y miembros del alto mando militar.

Por el lado ucraniano, la delegación encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umérov, arribó el jueves por la noche desde Ankara. Su "objetivo principal" fue negociar un alto el fuego de al menos 30 días, según adelantó Zelenski. El equipo también incluyó representantes del Ejército y de los servicios de inteligencia ucranianos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien busca posicionarse como mediador, insistió en que su participación directa —al igual que la de Putin— es clave para avanzar. “No creo que haya progreso real hasta que nos sentemos cara a cara”, declaró. Sin embargo, adelantó que probablemente no coincidirá con Putin en el corto plazo, dado el itinerario de su gira por Oriente Medio.

Trump había anunciado que enviaría a Estambul a su secretario de Estado, Marco Rubio, y a sus enviados especiales para el Medio Oriente, Steve Witkoff y Keith Kellogg. Rubio, por su parte, se mostró escéptico respecto a los resultados: “Espero equivocarme, pero no creo que haya avances significativos hasta que Trump se reúna con Putin y determine cuáles son sus intenciones para el futuro".

Durante su gira, Trump afirmó que no habrá avances hacia la paz sin una reunión directa con el líder ruso, y justificó su propia ausencia con un gesto irónico: “Él no iba a ir si yo no iba”, declaró. Tras un acto protocolar en Emiratos Árabes Unidos el jueves, el mandatario estadounidense confirmó que no asistiría a las mediaciones: “Nos vamos mañana, casi a destino desconocido. Podría ser aquí o allá, pero probablemente regresemos a Washington”.

Segundo round

Moscú presentó este nuevo encuentro como una continuidad de las negociaciones realizadas en Estambul hace tres años, aunque las expectativas son bajas. Desde Rusia, el canciller Serguéi Lavrov desestimó los reclamos de Zelenski, a quien calificó de “manipulado” por potencias occidentales, especialmente por el Reino Unido. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, fue más ofensiva: llamó a Zelenski “payaso” y “desgraciado” por su manejo de la situación.

Según argumentaron, a pesar de haber enviado una delegación, Zelenski mantiene un discurso que dificulta el fin diplomático de su misión. Critica las condiciones, la composición y la intención de su contraparte, pero no se niega a participar de las negociaciones. Una postura ambigua que deja en duda si su objetivo es avanzar hacia la paz o simplemente ganar tiempo en una guerra que parece cada vez más estancada.

El domingo anterior, el mandatario ucraniano había respondido a la invitación rusa a una negociación "directa y sin condiciones previas" con una exigencia: que Putin estuviera presente en Estambul, algo que el Kremlin nunca contempló.

Desde Moscú, Lavrov volvió a tachar de “patético” al presidente ucraniano por insistir en una reunión directa con Putin. “Está guiado como un perro por potencias occidentales a través de la jungla de la política internacional”, dijo. La vocera Zajárova también reiteró sus ataques, calificandolo de "persona de dudosos estudios" al compararlo con los representantes rusos que Zelenski había calificado de irrelevantes.

Sin embargo, Ucrania y sus aliados sostienen una postura diametralmente opuesta: para ellos, Rusia se niega a negociar en términos imparciales. Desde la ciudad turca de Antalya, donde la OTAN celebraba una reunión informal, varios ministros de Exteriores de la Alianza le han reprochado a Putin su decisión de no aceptar el reto de Zelenski de reunirse cara a cara. “El presidente Zelenski está aquí en Turquía preparado para hablar sobre la paz, mientras que Vladímir Putin ha enviado una delegación de bajo nivel solo para ganar tiempo”, declaró el jefe de la diplomacia polaca, Radoslaw Sikorski.