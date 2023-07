El gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad Sergio Berni y el intendente de La Matanza Fernando Espinoza se juntaron por un tema que, como explicó a este diario un colaborador de Espinoza, "es muy difícil de explicar frente a cada hecho que lastima la seguridad de los vecinos". Al mismo tiempo afirmaron que es necesario valorarlo, según explicaron, “para que se advierta el resultado del trabajo y de la inversión que se hace en materia de seguridad”. La suma de los tres, dos de ellos candidatos a la reelección y el ministro a senador provincial se dio en la entrega de 50 nuevas camionetas-patrulleros que la provincia de Buenos Aires realizó en La Matanza, más la incorporación de 40 unidades provistas por el propio municipio, lo que totaliza 350 vehículos sumados a la prevención y protección en el distrito que conduce Fernando Espinoza, fue la ocasión que



Kicillof afirmó que “hay un hecho cierto, objetivo, más allá de las barbaridades y mentiras que se dicen, que tienen que ver con las estadísticas concretas: las estadísticas mejoraron y mucho, y no son las estadísticas que lleva este Gobernador o el ministro Berni, ni el intendente Espinoza, ni todos juntos, sino que son estadísticas del Ministerio Público Fiscal, o sea, del Poder Judicial, pero particularmente de un Ministerio Público Fiscal cuyo Procurador Julio Conte Grand, fue un funcionario nombrado por Vidal y que sigue a cargo, así que ahí nadie puede cuestionar los números”.

El gobernador agregó que “es a veces odioso hablar de la estadística, porque los números, aunque mejoren, todavía son números que hablan de delitos que ocurren, de problemas graves que sufre la gente. Pero de algún modo hay que abordar la cuestión. Para hablar del delito que más se compara a nivel internacional y a nivel temporal, que son los homicidios dolosos, veamos que en 2019 había una situación muy grave, casi 3 homicidios por día en la Provincia de Buenos Aires, 905 al año. y eso se redujo el año pasado, repito, mirando estadísticas que no son nuestras, a 750, una baja de casi el 20 por ciento. No estamos contentos, ni relajados, ni satisfechos, seguimos trabajando. Pero esa es la realidad”, añadió.

Espinoza sostuvo que “la realidad, más allá del aprovechamiento que hace la oposición y algunos medios para mostrar un mismo hecho de inseguridad infinidad de veces, o de darle a un arrebato simple -contra el que debemos seguir luchando, por supuesto- un tratamiento como si fuera un homicidio, muestra, como decía el gobernador, estadísticas concretas que no elaboramos nosotros, y esas mismas estadísticas, revisadas y chequeadas, son citadas en el libro “El nudo”, del periodista Carlos Pagni, una obra sobre el conurbano bonaerense. Pagni, que no puede ser identificado como un seguidor nuestro, ¿verdad?, deja en claro cómo están las cosas en la realidad, que es como estamos diciendo”, aseguró.

Por último, el ministro Berni señaló que “desde el Ministerio de Seguridad estamos haciendo todos los esfuerzos para que la respuesta policial esté acorde con las exigencias del día a día. Ahora, también necesitamos que se involucren diferentes actores que están muy cómodos siempre mirando cómo el delito actúa y sin involucrarse en la parte de la solución. Que, fundamentalmente, no hace falta que lo diga con nombre o apellido, porque estoy hablando del Poder Judicial, que hoy es parte del problema y no de la solución. Por eso pedimos permanentemente que se involucre, porque está en deuda con la sociedad. No es casualidad que sea la institución más desprestigiada de la República Argentina”, añadió, para cerrar sosteniendo que “la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzó a desplegar una fuerza mucho más territorial, mucho más en contacto con el vecino, por eso se llama Policía de Aproximación y que no solamente tiene que ver con la responsabilidad de custodiar, sino fundamentalmente de tener información criminal del territorio”.