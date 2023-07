Hace tiempo que el “vamos a volver” entonado desde la militancia platense no tiene tanto sentido como el momento en que Julio Alak subió al escenario, agitó sus manos y entonó las tres palabras que en forma de cántico de resistencia marcó el pulso de su lanzamiento a la intendencia este sábado por la tarde.

El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia estuvo al frente de la Municipalidad de la capital provincial entre 1991 y 2007. Desde entonces desempeñó cargos en la órbita nacional y provincial pero nunca dejó la actividad política en el peronismo de su ciudad.

El acto se realizó el camping que UPCN tiene en Arana y contó con la presencia de todos los candidatos y candidatas que acompañan a la lista de Alak y reunió a unas 9 mil personas con las que el candidato se encontró llegando al lugar en el Renault Clio del jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco, el mismo que utilizó Axel Kicillof para recorrer la provincia durante la campaña del año 2009.

“La Plata tiene que salir del estado decadencia y desastre que hoy se encuentra”, dijo el ministro que quiere volver a la intendencia y propuso a la militancia salir a trabajar para poder aplicar los tres objetivos fundamentales que se trazó con el objetivo de devolver la calidad de vida a los vecinos de La Plata: Re-jerarquizar la región capital, mejorar la calidad de vida de los platenses y que el Municipio sea un actor relevante y crucial, para generar producción y trabajo. Con esos tres grandes ejes en el horizonte propuso integrar La Plata con la provincia, Berisso, Ensenada; “crear un Parque Tecnológico, otro Agroalimentario, y otro Logístico para agregar valor a la producción local”, y construir la nueva Autopista del Oeste.

“En muchos barrios de la ciudad se vive muy mal y eso es producto de este modelo que ha hecho que haya cada vez más barrios precarios”, aseguró Alak durante su discurso apuntando a una realidad que afecta a 180 mil vecinos y vecinas en la capital provincia. “El municipio está ausente de los barrios y necesitamos unirnos para revertir esa realidad”, dijo durante su mensaje. Por esa razón, también propuso “urbanizar los 172 barrios populares, y llegar a toda la ciudad con 7.500 cuadras de pavimento", garantizando el acceso universal a los servicios públicos "para dignificar la vida de los platenses”.

Apuntando contra Garro, Alak consideró que la situación actual de la ciudad capital "no es casual, sino que responde a un estilo de ciudad que se basa en una visión neoliberal que contempla a platense de primera y segunda, y nosotros no queremos eso. Queremos equidad en la infraestructura, en los servicios públicos y una urbanización básica que iguale a todos”, explicó a la militancia a la que convocó a trabajar en conjunto con el gobernador Kicillof: "Es uno de los mejor de la historia, yo lo veo trabajar todos los días, es un error no aprovechar este hacedor".

Al hacer uso de la palabra, Kicillof le retribuyó el elogio y destacó el rol del ministro en el gabinete bonaerense. “Julio representa la única alternativa para jerarquizar la ciudad, integrarla a la región y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, dijo el gobernador, que cerró uan lista de oradores en la que ya había participado la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la titular de UPCN en la Provincia, Fabiola Mosquera; y el secretario general de ATSA, Pedro Borgini. También hubo un video de Sergio Massa, saludando las candidaturas del espacio.





La nacionalización, también en La Plata

Anclado en las problemáticas de la ciudad, las palabras elegidas por quienes los oradores del acto concentraron sus miradas en la discusión nacional. Se habló del FMI, de la crisis económica, de la proscripción de Cristina y se llamó a convertir a Sergio Massa en el próximo Presidente de la Nación.

En ese sentido, la campaña en la capital guarda una relación directa con la estrategia que muestra a Kicillof discutiendo los grandes temas del país y advirtiendo que la provincia de Buenos Aires no se puede pensar por fuera la realidad del país en la que está inserta. La capital de esa provincia tampoco puede pensarse fuera de esta estructura. Sólo que Kicillof tiene la gestión para salir a inflar el pecho y Alak tiene a unos de los intendentes más poderosos de Juntos por el Cambio buscando mantenerse por cuatro años más y hacia él tiene que concentrar la batalla.

Para eso, convocó a la una campaña de cien días de cara a lo que entiende será la elección ratificará en su lugar a Kicillof y pondrá a Massa en la Casa Rosada. “Con ese objetivo hemos conformado este enorme unidad que tiene la amplitud propia de nuestro movimiento”, dijo Alak que reivindicó el armado que prometió ampliar “invitando a otros sectores de la ciudad” y saludó a radicales, socialistas y vecinalistas presente en el acto.

Alak sabe que necesita “armar una gran coalición porque no será un desafío sencillo vencer a la derecha de la ciudad” y para desde hace tiempo viene estructurando un acuerdo amplio que suma al grueso de la representación sindical platense, a la parte más amplia del peronismo histórico y La Cámpora y la militancia estudiantil de la UNLP. Con sus recorridas a lo largo de todo el partido durante los últimos meses también logró sumar el apoyo de un buen número de profesionales que a la vez se sumaron a integrar sus equipos en el marco del plan para la región capital.

Con todo, Alak apuesta a la militancia que definió como “el enorme motor que va a llevar a esta lista a todos los barrios, todas las fábricas, todos los ministerios y a todos los hogares para persuadir a toda la Ciudad de La Plata para que salga del desastre en que hoy se encuentra”.

Saintout, que habló de una provincia que “tiene que quebrar la ley de gravedad para lo que viene”, lo explicó de la siguiente manera: “Tenemos un gobernador que hace obras y un intendente que las niega, y las tapa. Entonces hay gente que recorre el camino Centenario y piensa que lo hizo Garro. Y no, fue el gobernador Axel Kicillof el que hizo esa obra y eso es lo que tenemos que defender porque Axel Kicillof es el gobernador que más le ha dado a nuestra ciudad”.