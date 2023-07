El actor y director de la película Casi Muerta, Fernán Mirás habló de su segundo film y contó que se siente "cómodo" trabajando con los actores en su rol como realizador. "Lo que trato de hacer al momento de filmar es soltarme y no tener miedo", afirmó.

En diálogo con AM750, Fernán habló de su rol como director (es su segunda película luego de "El Peso de la Ley"): "Siento que mi proyecto es ver si llego a la quinta película y me siento director. El cine tiene algo que se aprende haciendo. Tengo como ventaja que vi trabajar a muy buenos directores al lado mío y me di cuenta de eso recién cuando empecé a dirigir, se me venían un montón de soluciones que eran de Piñeyro, Dolte, etc, que eso era muy a favor", sostuvo

Y agregó: "También siento que no hay que tener mucho pudor. Lo que trato de hacer al momento de filmar es soltarme y no tener miedo".

Asimismo, aseguró que se siente "cómodo" dirigiendo a actores ya que son "compañeros". "Entiendo lo que buscan los actores, confío mucho en ellos", dijo.

Por otra parte, recordó que el proyecto de Casi Muerta le llegó de la mano del productor Rodrigo Vila, también guionista del film. "(Vila) me llamó y me dijo que quería hacer una película y que yo la dirigiera, le había gustado mucho El Peso de la Ley". La idea de una comedia nos gustaba a los dos y yo quería cambiar de género", señaló.

El film es una versión libre de Bypass, película española del 2012. En este sentido, lo que hicieron tanto Vila como Mirás fue comprar los derechos del guion para tomar el personaje femenino protagonista y "desarrollarlo más que en su versión original".

"Un poco de la idea de la película cuando la empezamos a gestar con Rodrigo Vila y Beatriz Carbajales es que el chiste del velorio es para burlarse de la muerte, no del muerto", cerró.