El barrio Estación Flores, en la capital de Córdoba, se encuentra consternado luego de la muerte de una joven de 15 años, tras ser atacada el domingo por dos perros de raza dogo argentino. El propietario de los animales fue imputado por homicidio culposo y lesiones culposas, y se justificó diciendo que estaba de viaje.

En medio de la conmoción, el dueño de los dogos ofreció una declaración a Noticiero Doce donde pidió disculpas a los familiares de la víctima.

"Quiero pedir disculpas de todo corazón a la familia, nunca fue mi intención, ni la de esta casa", expresó José al llegar a su casa y ser abordado por los medios.

Al ser consultado sobre cómo los animales lograron escapar, se justificó diciendo que se encontraba de viaje y que no podía explicar cómo se habían escapado de la casa.

Según testimonios de los vecinos, los perros estaban bajo el cuidado de la hija de José y afirmaron que los animales protagonizaron ataques en el pasado y que tienen varias denuncias, pero que a la fecha, nadie había dado respuestas.

El relato de la familia de la adolescente atacada

Una de las tías de la joven fallecida, llamada Trinidad, contó lo sucedido durante una entrevista este lunes. "No logramos comprender lo que pasó. Ella salió a dar un paseo y a sacar a nuestros dos perros de casa, pero nunca regresó. Mi madre me alertó y salí a buscarla", sostuvo.

"No la encontré y luego los vecinos informaron que los perros habían atacado a alguien, aunque no sabían a quién debido a las graves heridas sufridas. Le mordieron dos arterias, lo que provocó una hemorragia considerable y causó daños en su rostro. Fue necesario reconstruirle la oreja y la cabeza, pero lamentablemente no pudo resistir", agregó.

"Era una persona llena de luz y amor, que tocó la vida de muchas personas. No puedo creerlo, solo tenía 15 años y ya no está con nosotros", expresó la mujer.

La joven fue atendida de inmediato, pero desafortunadamente no pudo sobrevivir a las graves heridas sufridas y falleció durante la madrugada del lunes.



Aunque el caso aún se encuentra bajo investigación y se requiere aclarar los detalles, se sabe que los dos dogos lograron escapar de una casa.

El testimonio del vecino que mató a los dogos

Después de atacar a la adolescente, los dos perros ingresaron a otra vivienda y quisieron atacar a una nena de unos 7 años. Sin embargo, no llegaron a hacerlo, ya que su padre salió en su defensa y pudo matarlos a cuchillazos.



El hombre contó que los animales entraron a su casa y que ante la amenaza no tuvo otra opción que agarrar un cuchillo y apuñalarlos para tratar de defender a su familia.

“Tengo un caniche, escuché que empezó a ladrar y salí. En ese momento entraron todos los perros, incluidos los dos dogos, al living de mi casa. Agarré una cuchilla y a uno le pegué una puñalada y se fue. Al otro le pegué una puñalada y me siguió. No me soltaba y me perseguía. Se me dobló un cuchillo y tuve que buscar otro”, contó Maximiliano Tarufo, el vecino que pudo frenar a los dos perros.

Maximiliano sostuvo que pudo reaccionar gracias a su perro caniche: "Menos mal que mi perrito ladró, porque si no entraban a la casa y no me daban tiempo a reaccionar. Además, en la cuadra había otros nenes jugando. Iba a ser una masacre peor", resaltó.

