Un hombre absuelto por la duda en un juicio por un presunto abuso sexual en perjuicio de su hijo de 2 años de edad, solicitó la revinculación. La madre sostuvo que la Asesoría de Incapaces Nº 2 de Metán intentó forzarla a aceptar ese proceso. Sin embargo, luego de consultar a una abogada, se opuso, ya que considera que hubo irregularidades en el enjuiciamiento y que no se tuvo un cuenta la pericia de una psicóloga del Ministerio Público Fiscal que señaló al progenitor con un perfil "pedófilo" y con "rasgos psicopáticos".

Después de 5 años de radicada la denuncia, se hizo el juicio el año pasado. El juez Ramón Haddad juzgó al progenitor acusado por abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia en perjuicio del hijo y lo absolvió por el beneficio de la duda.

La defensora de violencia familiar y de género del distrito sur, Mónica Dahud, representó a la madre del niño en el juicio y solicitó 10 años de prisión para el progenitor acusado. El fiscal Gonzalo Gómez Amado en tanto, pidió la misma pena en los alegatos pero no cuestionó el veredicto en casación.

Después de la sentencia, la defensora de violencia familiar y de género Elena Sánchez Osadcia interpuso un recurso de casación señalando como pruebas del delito, el testimonio del niño en Cámara Gesell, la pericia realizada al niño, y las pericias psicológicas al acusado. Sin embargo, la presentación fue rechazada en el Tribunal de Impugnación por el juez Pablo Arancibia, quien consideró que las pruebas no eran suficientes.

En junio de este año la madre del niño, que ya tiene 7 años, fue notificada de que debía presentarse en la Asesoría de Incapaces Nº 2 a cargo de Karina Sing, donde dijo que le explicaron que el progenitor había solicitado la revinculación, y que había una "orden de Salta" para que llevaran a cabo ese proceso.

La madre manifestó que la notificaron para que fuera a una entrevista con la psicóloga Ana María Zenardo, quien le dijo que debía que ir "preparándolo" al niño, hablándole, "porque tenía que cumplir con la revinculación".

La madre sostuvo que fue revictimizada en esa entrevista, ya que la psicóloga le preguntó "de nuevo lo mismo" sobre lo que ya había declarado a la justicia, y en las pericias. "Me decía 'a vos te conviene hacer esto por las buenas. Primero vas a venir vos, después vos con el niño y después el niño se va a encontrar con el padre'", contó. Dijo que fue tal la desazón que le provocó esta situación que "después de renegar" y llorar, terminó hospitalizada ese día.

"Ellos lo hacen muy fácil, como un cuento, con todo lo que ocasiona en una criatura. Él prácticamente (al progenitor no lo conoce)", explicó. Es que la denuncia fue hecha cuando el niño tenía 2 años y durante los cinco años que duró la causa penal hubo prohibición de contacto.

La madre expresó que no se siente tranquila con dejar al hijo con el progenitor porque en el juicio no fue absuelto de forma lisa y llana sino por la duda, y esto "no quiere decir que los hechos no han ocurrido". Además, explicó que allí declaró "la psicóloga del CIF (María Fernanda Tirao) que le hizo la pericia y dijo que es pedófilo pederasta, lo describió como su perfil". También recalcó que la asesora de incapaces Nº 2 estuvo en esa audiencia, y pese a que escuchó el testimonio de la perita, pidió la absolución del acusado y ahora pretende la revinculación.

La mamá había contado en aquella oportunidad que la asesora cuestionó a la psicóloga del CIF por no haber consignado el "perfil pedófilo" por escrito en su informe, y en cambio lo expuso en la audiencia de juicio. Ante el cuestionamiento, la psicóloga contestó que se había limitado a contestar los puntos de la pericia que le habían solicitado, y en el debate oral se explayó ante las preguntas que le hicieron.

Sin embargo, Tirao había consignado en el informe escrito sobre el progenitor acusado: "personalidad inmadura" y "narcisista", refirió "rasgos psicopáticos que infieren dificultades en la construcción de su identidad psicosexual, la que resulta inmadura, inadecuada e indiferenciada. Señaló que en la sexualidad evidencia dificultad en el control de impulsos. También detalló que tenía su capacidad empática disminuida, y que tiende a la satisfacción de sus propias necesidades. Encontró que presenta mecanismos de manipulación.

Una orden que no aparece

Con la conciencia de haber escuchado todo esto, y con la convicción de creerle a su hijo, y tras haber sostenido una denuncia pese a un montón de dificultades, la madre recurrió ahora a una abogada particular. Tras ese asesoramiento, contó que volvió a la Asesoría la semana pasada, pidió hablar con la psicóloga "Ana María", le expresó que no aceptaría la revinculación y le exigió que labrara un acta por escrito con los motivos. Además de manifestar la absolución "por la duda" y la pericia del CIF que señaló como pedófilo al progenitor, la mujer le reprochó a la psicóloga la revictimización que ejerció y que provocó que terminara en terapia intensiva después de la primera entrevista con ella.

"Tenía que ir con la psicóloga (de la Asesoría) a confirmar si seguía o no. Había pensado en aceptar por miedo a que me llevaran a mi hijo por la fuerza. Ellos me estaban queriendo asustar cuando yo no entendía nada. La abogada me explicó mis derechos y los de mi hijo", relató.

"La psicóloga se bajó los anteojos, y me dijo 'sos las primera mamá que le dice no a la justicia'", contó la mujer. Dijo que la llevó a hablar con la asistente de la asesora de Incapaces, "Marta Herrera".

Añadió que primero la psicóloga no quería redactar el acta, pero ella insistió advirtiéndole que no se movería hasta que la hiciera, porque quería que el juez o jueza, leyera sus motivos. Es que además contó que pese a que la abogada le explicó que tiene que intervenir un juzgado de familia en la revinculación, aún no le dijeron cuál es.

La mamá relató que acompañó a su hijo en los últimos años, para que superara las vivencias traumáticas, y teme que al ser obligado a la revinculación, sufra retrocesos. Dijo que llevó a la Asesoría su libreta escolar con excelentes notas como un acto demostrativo de los avances que consiguió y advirtió que no permitiría que lo dañaran.

Asimismo, dijo que el viernes pasado exigió a la empleada de la Asesoría, Marta Herrera que le mostrara "la orden de revinculación que vino de Salta" ya que en alusión a ese documento la presionaron para que asistiera a las entrevistas con la psicóloga, pero se negó escudándose en que dicho papel era parte de un proceso "interno".



Ese mismo día la mamá se había dirigido a la oficina de la defensora Dahud, donde la atendió un secretario, quien le mostró el expediente y le explicó que "lo último que tenían era el pedido de casación que fue negado". También contó que este hombre le señaló que debía exigir que le mostraran la supuesta orden de revinculación en la Asesoría de Incapaces ya que a esa orden no podía darle el juez penal Haddad.

La mamá señaló que Herrera le manifestó que el progenitor le ha dicho que "la familia de él no quiere saber nada del chico, no lo quiere". "Él le está diciendo en la cara que lo quiere para llevárselo sólo. En la Asesoría planeaban que se encontraran en lugares públicos. Me parece terrorífico que con la causa que hay por detrás, (Herrera) me diga eso. Me decía que a veces el problema es de los grandes, no es de los niños", expresó.

Además, la madre contó que Herrera le mencionó que el progenitor se quejó porque se le descuenta la cuota alimentaria y no sabe qué hace con ese dinero. La mamá señaló que es un monto mensual de $15.000 o 20.000, ya que suele variar, y que con ello cubre el transporte escolar, que cuesta $13.000, y no le sobra para mucho más. Dijo que Herrera le aseguró que le dijo al hombre "que el niño está muy bien cuidado, y que no hablara mal de la madre, que los informes ambientales están bien y que la única figura paterna que el niño tiene es su abuelo materno".

La Asesoría de Incapaces no respondió a la consulta de Salta/12. En declaraciones que publicó el portal InfoSalta, el primero en publicar sobre el intento de revinculación, la Asesora General de Incapaces dijo que no podían dar detalles y que "el dictamen de la asesora está en el expediente", "así como el fundamento que es del juez, no de la asesora".