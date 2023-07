Después de la muerte de Trinidad Ballesteros, la adolescente de 15 años que falleció tras ser atacada por dos dogos en la ciudad Córdoba, trascendió que el dueño de los dos dogos ya había recibido denuncias de sus vecinos por el peligro que implicaban sus perros y este año fue condenado por no poder garantizar que no se escaparan de su casa.

José Nieto, de 55 años, se encuentra imputado por homicidio culposo y lesiones culposas por parte de la fiscalía en el marco de la causa que investiga la muerte de Trinidad. En las últimas horas, el hombre negó que los perros fueran de caza y le pidió disculpas a la familia de la víctima. “Quiero pedir disculpas de todo corazón a la familia, nunca fue mi intención, ni la de esta casa”, expresó a Noticiero Doce.

Los antecedentes de los dogos del barrio Estación Flores

Los dogos, que después de atacar a Trinidad fueron apuñalados por un hombre del barrio que así evitó que hirieran a su hija, ya habían sido objeto de repetidas denuncias de los vecinos, quienes se quejaban de la peligrosidad de los animales y de que se escapaban de forma reiterada.

A mediados del año pasado, una comisión de la división Patrulla Ambiental de Córdoba se presentó en su domicilio, en calle la Bucarest. Según consta en el sumario N° 4420/22 de aquel día, los perros se mostraron muy agresivos y, aunque no fueron retirados del domicilio, la causa avanzó en la Unidad Judicial 6.0.

José Nieto, el dueño de los dos perros, imputado por homicidio culposo y lesiones culposas. (Foto: NA)

En agosto de 2022, el ayudante fiscal Gerardo Lozada determinó la culpabilidad de Nieto por no asegurar las condiciones en su casa para que sus perros no escapen. Sus rejas no contenían una eventual fuga de los animales. La contravención indicó tareas comunitarias por una jornada, pero como el hombre alegó que no podía cumplirlas por su trabajo, se le cobró una multa de $1.000.

Los vecinos sostienen que si el hombre hubiera cumplido con lo reglamentado y la Justicia respondido a las siete denuncias en su contra "no hubiese pasado la tragedia que ocurrió el domingo", según la agencia NA.

La muerte de Trinidad por el ataque de los perros

El lunes por la madrugada, los dogos de Nieto atacaron a Trinidad, que paseaba a su perro por la calle. De acuerdo a la información oficial provista por la Policía, los dos animales salieron de la vivienda de Nieto, en calle Bucarest al 4800, que se encontraba de viaje con su esposa, mientras su hija menor de edad cuidaba la casa.

Los vecinos de la zona intentaron socorrer a la adolescente, pero no lograron contener a los animales. La chica sufrió graves heridas en la cabeza, traumatismo de cráneo y cervical.

Fue trasladada al Hospital de Urgencias de la capital provincial, donde fue intervenida quirúrgicamente. Finalmente, falleció poco antes de las 4 de la madrugada de este lunes a causa de un paro cardiorrespiratorio. Otro hombre, de 50 años, resultó herido en el rostro, pero está fuera de peligro.

"Era una persona llena de luz y amor, que tocó la vida de muchas personas. No puedo creerlo, solo tenía 15 años y ya no está con nosotros", expresó la tía de la víctima.



Después de atacar a la adolescente, los dos perros ingresaron a otra vivienda y quisieron atacar a una nena de alrededor de 7 años, pero no llegaron a hacerlo porque el papá de la menor los mató a cuchillazos.