Como cada verano europeo desde hace varios años, pero sobre todo en los últimos tres, la novela entre Kylian Mbappé, PSG y Real Madrid tiene en vilo a todo el mundo del fútbol. Pero en esta oportunidad, a diferencia de otras, hay claros indicios de que la incertidumbre no se estirará hasta el final del mercado de pases en Europa, sino que el misterio se resolverá antes.

Mbappé al PSG y el comienzo de la novela con Real Madrid

Kylian Mbappé llegó al PSG en agosto de 2017 procedente del Mónaco, también de la Ligue 1: fue a préstamo por un año con un clausula de compra obligatoria de 180 millones de euros, una jugada para esquivar el Fair Play financiero. El club propiedad de Qatar acababa de desembolsar los 222 millones de euros de la clausula de recisión que el Barcelona le había puesto a Neymar y no podía asumir otro gasto de esa magnitud en la misma ventana sin romper las reglas financieras.

Ya en aquel momento estuvo cerca de fichar por el Real Madrid, que ofrecía el mismo dinero y además contaba con el visto bueno del Mónaco, que prefería no reforzar a un rival directo como los parisinos. Pero con la BBC —la delantera que formaban Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo— el jugador y su representante tenían dudas de cuántos minutos de acción vería el futbolista. Además, el PSG le ofreció más del doble de salario al jugador, una oferta que el Merengue no pensó en igualar pues le generaría un desequilibrio salarial enorme entre jugadores que ya eran leyendas y quien en aquel entonces era una joven promesa de 18 años.

La llamada de Macron

"Sí, es cierto que mantuve una conversación con Kylian Mbappé antes de que tomara una decisión en firme sobre su futuro. En ella me limité a aconsejarle, de manera totalmente informal, que siguiera en Francia. Creo que es mi responsabilidad, como presidente, defender al país cuando se le pregunta de manera informal y amistosa", reconoció Emmanuel Macron, presidente de Francia, en agosto de 2022.

“Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco”, sostuvo Mbappé. Y añadió: “Él me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Sos muy importante para el país. Tenés tiempo para irte. Podés quedarte un tiempo más’”. “Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta”, explicó el delantero.



Mbappé se quiere ir del PSG, ¿pero cuándo y cómo?

En agosto de 2021, Real Madrid ofertó 160, 180 y finalmente 200 millones de euros por Kylian Mbappé, pero el PSG se puso firme y rechazó todas y cada una de esas ofertas, a pesar de que el jugador les manifestó su deseo de abandonar la institución. En 2022 la Casa Blanca especuó con cerrarlo en condición de libre para 2023, pero el jugador renovó hasta 2024 con una clausula que le permite activar un año más automáticamente.

Medios españoles como Marca y El Chiringuito aseguraron que el propio jugador le escribió a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para comunicarle su decisión de rechazar la oferta del club español y seguir en París.

El contrato de Mbappé en PSG: ¿cuánto gana?

Esa renovación supone el mejor contrato en la historia del deporte, en medio de un enorme operativo seducción. El PSG le ofreció al oriundo de Bondy, una pequeña ciudad al norte de París, un salario anual de 72 millones de euros y un bono de fidelidad de 180 millones dividido en tres cuotas: por no salir antes de 2023, cobró 70 millones, si no lo hace antes de 2024 cobrará 80 —en septiembre de este año— y si no lo hace antes de 2025, le ingresarán 90. Además, se comprometieron a una política de fichajes con el jugador e incluso cambiaron al director deportivo: se fue Leonardo, con quien no tenía una buena relación, y llegó Luis Campos.

“Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede. Pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Eso es imposible. Como él ha dicho, no está pensando en marcharse gratis. Si alguien le cambia su cabeza, no es nuestra culpa”, dijo Al-Khelaïfi, presidente del PSG, hace una semana durante la presentación de Luis Enrique como nuevo DT.



La posición del club es clara: no van a volver a pasar por el mismo infierno de la última renovación. Harán su mejor intento para que se quede, pero si el jugador sigue negándose, lo venderán. "Tiene que decidir la próxima semana, o como máximo en dos semanas. Y si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta. Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo", sentenció el mandatario del club.

Según informaron varios medios franceses la fecha límite del PSG sería el 17 de julio —cuando debería reincorporarse al club para la pretemporada—. El 22 el equipo comienza una gira por Asia. La institución no quiere que Mbappé se vaya libre en 2024 bajo ningún punto de vista. El futbolista no quiere activar la renovación para 2025, por lo que su contrato acabará el 30 de junio de 2024.

Pero Mbappé sí quiere quedarse en la capital francesa hasta junio de 2024 para así cobrar la mencionada prima de fidelidad de unos 80 millones de euros que se estableció en la última renovación y la cual se activará el 1 de septiembre próximo en caso de que el jugador siga en el club para ese entonces. Si esto ocurre el joven podría irse gratis con el pase en su poder, algo que en varias ocasiones negó que haría. El PSG mantiene su posición: si no firma en los próximos días una renovación, le pondrán la etiqueta de transferible.

Según el medio francés RMC, el PSG le ofrece renovar su contrato hasta 2025, cobrar el bono y darle la posibilidad de ser transferido en 2024. Tras la salida de Karim Benzema, el Real Madrid necesita un delantero y sigue atentamente los acontecimientos de la historia del futbolista que desde hace 6 años le quita el sueño a Florentino Pérez y a toda la institución, la más ganadora de la historia. Pero el Merengue no quiere repetir el fiasco de 2021 y no volverá a ofertar de manera oficial si no está seguro de que tendrá éxito en la negociación.