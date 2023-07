"La tibieza genera pobreza y caos", le lanzó Luis Petri, precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, a Gerardo Morales, segundo en la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, corriendo por derecha al gobernador jujeño que había recomendado no viajar a Jujuy para evitar los cortes derivados de las manifestaciones en rechazo a la aprobación de la reforma de la Constitución.

“Hay mucho militante de izquierda y kirchnerista en la zona”, señaló Morales en una entrevista radial, y llamó a evitar Jujuy como destino turístico. Ante esos dichos, Petri lo cruzó en Twitter y le reclamó "aplicar la ley y el orden", fiel al discurso del ala más halcónica de Juntos por el Cambio.



"No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos. Los piquetes tienen de rehenes a cientos de familias que soñaron sus vacaciones hace meses", escribió el mendocino.

"No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores", sumó.

Algunas horas después, Morales le respondió por la misma vía y lo chicaneó por su falta de experiencia en gestión: "Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa", le enrostró, orgulloso del avance contra la líder de la Tupac Amaru.

Morales también calificó de "intentó un golpe institucional" a las manifestaciones populares que se dieron en Jujuy en las últimas semanas, en rechazo a la reforma de la Constitución impulsada por Morales.

"Lamento que intentes aprovecharte de esta situación. Lo entiendo porque somos rivales, pero debemos recordar que después del 13 de agosto vamos a tener que trabajar juntos por el país. Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa. Tampoco cómo el Gobierno nacional intentó un golpe institucional en Jujuy en el último mes, con el único objetivo de buscar impunidad. Todos los que cometieron excesos y delitos en Jujuy pagarán las consecuencias y muchos irán presos. La paz de Jujuy no se negocia. Cuando visites Jujuy comprenderás por qué", tuiteó el precandidato a vice de Larreta.



Seguí leyendo