De cabeza en la gestión provincial, Axel Kicillof no deja a un costado la campaña, recorre la provincia y empieza a posicionarse en aquellos partidos en la que la falta de acuerdos locales terminó generando un enfrentamiento interno para definir a los candidatos de Unión por la Patria.

La agenda del martes empezó a despejar las pocas dudas que quedaban al respecto de algunas cuestiones relacionadas con el rol que ocupará el gobernador a lo largo de la campaña. Por la mañana, viajó hasta Zárate, donde transparentó su apoyo a Agustina Propato, la rival interna del intendente de origen vecinalista Osvaldo Cáffaro, que transita su cuarto mandato. De allí, viajó poco menos de cien kilómetros para acompañar a Fernando Espinoza en la entrega de computadoras del Programa Conectar Igualdad Bonaerense. Allí también estuvo la vicegobernadora y compañera de fórmula de Kicillof, Verónica Magario, en lo que también vuelve a transparentar un alineamiento claro entre el oficialismo matancero, que deberá enfrentar una interna antes de intentar revalidad en la elección de octubre, y el gobierno provincial.

Más tarde, 53 kilómetros al sudeste, encabezó junto al intendente de Berazategui, Juan José Mussi, la inauguración de las obras de asfalto en la calle 27, entre 131 A y la avenida Dardo Rocha. Los trabajos fueron producto de una inversión de $160 millones y benefician a más de 8 mil vecinos y vecinas. En un partido conducido históricamente por el peronismo, y donde la unidad nacional y provincial sí logró tener su expresión local, Kicillof destacó la importancia de “la gestión que articula los esfuerzos de la provincia y el municipio en beneficio de los vecinos y vecinas”. “Sabemos que todavía falta mucho por hacer y eso es lo que nos impulsa a seguir trabajando para llevar dignidad a todos los barrios”, dijo el gobernador.

Zárate y La Matanza

Al límite del Gran Buenos Aires, Zárate es el último paso para cruzar a la provincia de Entre Ríos. Desde el 2007, el municipio está gobernado por Osvaldo Cáffaro, quien esta vez deberá competir contra la diputada nacional Agustina Propato. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, estará al frente de la nómina de senadores por la sección, lo que configura un tándem que batallará por destronar a Cáffaro. Propato y Berni son pareja hace más de diez años. A una relación tensa, en la que también juega la presencia del titular de la UOM, Abel Furlán, se suma el desgaste que Cáffaro padece por el paso de los años continuados en la gestión y la ruptura con sus socios políticos.

Como ya describió BuenosAires/12, su imagen también sufrió un daño por el caso del crimen de Fernando Baez Sosa en Villa Gesell. La arquitecta Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen, uno de los condenados y funcionaria municipal, renunció a su cargo pero luego fue recontratada. Como se descubrió durante el juicio, antes del hecho protagonizado por los rugbiers, el grupo era conocido y temido en la ciudad por sus andanzas, generalmente impunes.

Kicillof, que compartió escenario junto con los precandidatos al Senado nacional, Wado de Pedro y Juliana Di Tulio, sentenció este martes: “Agustina es un ejemplo de planificación, sabe para dónde ir y tenemos que mostrarle a la sociedad que no vamos a descansar hasta que esas necesidades se cubran, no vamos a dejar de batallar y acá está la persona que lo puede hacer”.

En La Matanza, Kicillof no sólo encabezó un acto institucional con un intendente en funciones a quién va había ido a visitar hace apenas unos días para hacer oficial la entrega de patrulleros sino que habló de "un intendente que se ocupa todos los días de La Matanza, un municipio tan grande que tiene un Estado presente". En frente, Espinoza no la tiene tan fácil, la candidata del Movimiento Evita, que buscará arrebatarle la candidatura de Unión por la Patria, Patricia “La Colo” Cubría logró tejer un circuito de vínculos con los distintos espacios que no adhieren a al intendente y lleva en su lista a funcionarios de la Universidad de La Matanza, como Vanesa Falbi y Sergio Bogochwal, y al presidente del Club Deportivo Laferrere, Gabriel Aranda, y a Ángel Recine, presidente del Centro de Estudios Históricos de La Matanza, una persona de confianza del obispo de San Justo, Monseñor Eduardo García, quien es cercano al Papa Francisco.

Más allá del apoyo del espacio que tiene como principal referente a Emilio Pérsico, esposo de Cubría, Kicillof todavía no tenido gestos de acercamiento para con la precandidatura de la diputada provincial, más allá de la foto de campaña que da cuenta del espacio compartido. "Gracias Fernando por todo lo que haces por La Matanza y por la Provincia de Buenos Aires, con Vero estamos muy orgullosos", le dijo hoy a Espinoza, ante un auditorio repleto.

Choque amarillo en La Plata

A diferencia de Kicillof, los principales candidatos de Juntos por el Cambio no cuentan con la libertad de elegir a uno u otro candidato porque, a pesar de lo que terminen asumiendo públicamente, terminaron acomodando sus alineamientos municipales a partir de la necesidad de contar una pata territorial que apuntale sus candidaturas y las de las listas nacionales que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Una de las situaciones más tensas de todo ese proceso se escenifica en la capital provincial. Se trata del segundo partido más poblado de la provincia, detrás de La Matanza, donde el peronismo tuvo el pasado fin de semana un fortificado acto de unidad detrás de la precandidatura de Julio Alak, otras de las apuestas fuertes de Kicillof, y que amenaza con representar uno de los principales fracasos de la estrategia provincial del PRO, que se entre sus primeros objetivos se había propuesto “no poner en riego” a los intendentes propios. El más importante de todos, por peso territorial y por significancia política, quizás no haya entre los propios uno más importante que Julio Garro, que alineado con la candidatura de Diego Santilli, deberá enfrentar en las primarias a Juan Pablo Allan, el candidato de Bullrich y Néstor Grindetti.

Mañana todos se encontrarán en la ciudad capital. Santilli se encontrará con Garro y con vecinos, mientras que Grindetti sumará la visita a una empresa local a la par de Allan. Ambos candidatos amarillos ya comprometieron su presencia en el evento del Grupo Cielo llamado Muestra Buenos Aires y que reunirá a los precandidatos a la gobernación. Allí también estará el gobernador Kicillof y los precandidatos del Frente de Izquierda, Rubén "Pollo" Sobrero y Alejandro Bodart.