El Gran Premio de España se guardó toda la acción para el final: un auto de seguridad hizo su aparición a 11 vueltas del cierre, Max Verstappen mostró toda su furia en carrera con una violenta acción por la que fue penalizado, Oscar Piastri festejó con McLaren su quinta victoria de la temporada y Franco Colapinto, que no tuvo buen ritmo durante la competencia, logró superar a Esteban Ocon para finalizar 15º.

Como buena largada de la Fórmula 1, siempre emocionante, la ocurrida en Montmeló no decepcionó. El australiano Piastri aceleró bien y lo mismo hizo Verstappen, quien adelantó a Norris en ese comienzo, entre los primeros de la grilla. También Colapinto, que había largado finalmente en la posición 18 (por la ausencia por lesión de Lance Stroll, de Aston Martin), tuvo un buen inicio de carrera, adelantando primero al Williams de Carlos Sainz y luego al HAAS de Ocon, aunque enseguida debió frenar a causa de la maraña de autos que había delante suyo y perdió esas posiciones conquistadas. Charles Leclerc fue otro que largó bien con su Ferrari, adelantando a los dos Mercedes para pasar del séptimo al quinto lugar.

La acción en el circuito de Barcelona-Catalunya fue bastante lineal desde entonces. En la vuelta 10, desde el radio ordenaron a Lewis Hamilton -cuarto- dejar pasar a Leclerc, quien venía con mejor ritmo de carrera. Y tres giros más adelante, el McLaren de Lando Norris sobrepasó al Red Bull del tetracampeón luego de que el neerlandés asegurara no tener buen agarre y empezara a perder ritmo. Desde ese momento, la carrera se jugó más en el plano de las especulaciones respecto de las paradas en boxes y las posiciones luego de realizarlas que al nivel de lo que efectivamente ocurría sobre la pista catalana. Respecto de lo que sucedía con los Alpine, era notorio el mejor andar de Pierre Gasly sobre el A525 del argentino, que no encontraba buen ritmo y pasó gran parte de la carrera al fondo del pelotón.

En la vuelta 55, sin embargo, la carrera dio un vuelco. A 11 giros del final, el Mercedes de Kimi Antonelli sufrió un desperfecto que lo hizo despistarse y abandonar. El líder del equipo alemán, Toto Wolff, maldecía lo ocurrido con el monoplaza del joven novato italiano y se anunciaba el ingreso de un auto de seguridad que llegaría para modificar muchas cosas sobre el trazado español. Mientras el heptacampeón Lewis Hamilton se quejaba de lo mucho que tardaba en irse el auto de seguridad (fueron cinco vueltas), los tres de adelante aprovecharon para ir a boxes: en los monoplazas de Piastri y Norris pusieron neumáticos de compuesto blando para el último sprint en Barcelona, pero sorprendió a todos que el Red Bull de Verstappen saliera a la pista con gomas duras (bastante más lentas en comparación), convirtiéndose en el único auto llevando ese tipo de composición.

“¿Por qué me pusieron estas ruedas?”, protestó el rey vigente de la categoría por su radio apenas salió de la calle de boxes. “Era la única opción”, le respondieron desde el equipo, quizás subestimando la cantidad de giros que daría el auto de seguridad. La otra alternativa, claro, era no haber cambiado las gomas de compuesto blando y haber intentado llegar con ellas hasta el cruce de la bandera a cuadros. Piastri, Norris, Verstappen, Leclerc y George Russell eran entonces los primeros cinco en el pelotón de autos, con el piloto de Ferrari y el de Mercedes achicando sus distancias, claramente favorecidos por el ingreso del auto de seguridad. También fue beneficiado el argentino Colapinto, que antes de su aparición se encontraba último a casi 20 segundos del penúltimo, Gabriel Bortoleto.

Cuando la carrera se relanzó en la vuelta 60, sucedió lo esperado tras el cambio de neumáticos: Leclerc adelantó rápidamente a Verstappen, en una maniobra que supuso un leve contacto entre ambos. Enseguida, mientras el tetracampeón se quejaba vía radio de eso, Russell intentó adelantarlo y, tras un toque entre sus autos, Verstappen se fue por fuera de la pista y quedó delante del Mercedes del británico. Un giro más adelante, en la vuelta 64, vía radio le exigieron al neerlandés que le devolviera la posición a Russell y empezó la hora de furia para el piloto de Red Bull. “¿Por qué tengo que dejarlo pasar? ¡Yo iba adelante!”, respondió entre insultos Verstappen. “Son las reglas”, sentenciaron desde el radio. Y cuando parecía que iba a dejar pasar a Russell, una vez más el actual campeón dejó en claro la razón por la cual le dicen Mad Max: furioso, incontenible, le tiró el auto a Russell en plena curva y se puso delante suyo. El piloto de Mercedes, sorprendido, no podía entender qué estaba sucediendo. “No sé qué pasó. Quizás se confundió y pensó que en vez de piloto de Fórmula 1 era piloto de un simulador“, diría después el británico, quien finalmente recuperó su posición y cruzó cuarto la bandera a cuadros. La maniobra, al hombre de Red Bull, le costó una penalización de +10 segundos y tres puntos de sanción a su superlicencia, que ahora llegó a las 11 unidades y lo obligará a ser cuidadoso en la próxima fecha, el Gran Premio de Canadá: si suma tan solo un punto más de sanción por parte de la FIA, se perderá una carrera del calendario.

“A mí me chocaron”, dijo el piloto de Mercedes, consultado por su perspectiva de la situación. “Así es Max en las carreras -añadió-. Él iba cuarto, yo quinto; yo terminé cuarto, él décimo, así que... Por mi parte, me alegro de haber terminado la carrera. No sé muy bien qué estaba pensando, porque lo que hizo le costó muchos puntos a él y a su equipo”. Verstappen, por su parte, no quiso comentar sobre lo sucedido: “No necesito decir nada al respecto porque de todos modos no importa“.

Colapinto, en la última vuelta, adelantó al HAAS de Esteban Ocon y, tras una penalización a Oliver Bearman (HAAS) y los abandonos de Alex Albon (Williams) y Antonelli, finalizó la carrera en la ubicación 15 a 31s381 de Piastri. “Fue una tarde decepcionante y una carrera difícil. Tuvimos mejor ritmo que a principios del fin de semana, lo cual es positivo, pero es un circuito complicado para adelantar, así que, en general, fue difícil gestionarlo y progresar“, explicó el argentino, quien agregó: ”No entiendo bien qué fue lo que pasó, obviamente no fue lo que queríamos“. Flavio Briatore, líder del equipo, expresó: ”La tarde de Franco iba a ser complicada, ya que empezó desde atrás y tuvo una carrera decepcionante, sin progresar tanto como esperábamos. Como equipo, debemos reagruparnos y esforzarnos al máximo para salir de esta posición“.

Mientras que Verstappen dice que no importa lo sucedido, la realidad es que su rapto de furia hizo que McLaren se le escapara en la lucha del campeonato de pilotos: antes de que empezara la carrera perseguía a Piastri a 25 puntos y, ahora, lo separan 49 unidades de la cima del torneo, casi el doble. El australiano, que ganó con un tiempo de 1h32m57s375, fue el que más sonrió en Barcelona. También lo hizo la escudería de los autos naranjas, que celebró una vez más el 1-2, pero este domingo con un gustito especial, tras recordar la victoria de Kimi Räikkönen en 2005 y después de haber esperado 20 años para volver a triunfar en un Gran Premio de España.