La delegación argentina culminó su paso por los II Juegos Panamericanos Junior con una actuación sobresaliente que la ubicó en el quinto lugar del medallero general. Con un total de 95 preseas –27 de oro, 38 de plata y 30 de bronce– el equipo nacional dejó una huella imborrable en tierras paraguayas.

El acto de clausura, realizado en el Comité Olímpico Paraguayo, marcó el cierre oficial del evento continental. Los palistas Vicente Vergauven y Paulina Barreiro fueron los encargados de portar la bandera argentina en la ceremonia, símbolo del esfuerzo colectivo de los 338 atletas que representaron al país en 28 disciplinas deportivas.

Entre los más destacados se encuentran Agostina Hein y Paulina Barreiro, quienes conquistaron tres medallas doradas cada una. "Estoy súper contenta de haber ganado estas tres medallas doradas. Me quedó un poco la espina de la plateada en el K1 500 mts, pero son cosas para mejorar en el futuro", expresó Barreiro, emocionada tras su podio en el K2 500 metros. El canotaje fue, además, el deporte más laureado, con siete títulos.

La performance argentina superó ampliamente la de Cali Valle 2021, donde se habían obtenido 73 medallas. Un dato relevante: el 33% de los atletas provino de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, lo que reafirma el valor de las políticas de desarrollo deportivo.

Con una proyección firme hacia el alto rendimiento, muchos de estos jóvenes menores de 23 años ya tienen en la mira los Juegos Suramericanos Rosario 2026 y los Panamericanos Lima 2027, para los cuales Argentina consiguió más de 30 plazas directas en Asunción.

La edición 2025 de los Juegos Panamericanos Junior reunió a más de 4000 atletas de 41 países, en 42 disciplinas. Argentina estuvo presente en todas, excepto en taekwondo poomsae. Además, esta edición otorgó 216 clasificaciones directas a Lima 2027, consolidando su rol como plataforma clave para el deporte continental.