El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, despidió al jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el general Jeffrey Kruse, quien había declarado su escepticismo sobre la eficacia de la campaña de bombardeos efectuada en junio por el Ejército nortamericano contra las instalaciones nucleares de Irán, en la llamada "Operación Martillo de Medianoche".

En contra de la opinión de la Casa Blanca, que declaró los bombardeos como un éxito apabullante, la evaluación inicial de la agencia del Pentágono concluyó que la campaña había tenido un impacto "limitado". En un escueto comunicado enviado a los principales medios estadounidenses, un vocero de la agencia confirmó que Kruse "ya no desempeña el cargo de director" de la misma, que pasará a ocupar de manera provisional su hasta ahora adjunta, Christine Bordine.

Fuentes del Congreso de EE.UU. bajo condición de anonimato confirmaron a la cadena NBC que el despido de Kruse fue atribuido a una "pérdida de confianza" en su capacidad para gestionar el cargo, sin dar más detalles. Fuentes del Departamento de Defensa confirmaron otros dos despidos, el de la jefa de la Reserva de Marina, la vicealmirante Nancy Lacore, y el del supervisor del Mando Especial de Guerra Naval, el vicealmirante Milton Sands, también sin más explicaciones.