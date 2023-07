"Hay una intención de invisibilizar que hay unas PASO adentro de Unión por la Patria", denunció la precandidata a renovar su banca a diputada por el oficialismo y referente del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, en AM750.

Además, la legisladora cartonera sostuvo que el voto al precandidato a presidente de Unión por la Patria Juan Grabois "no es simbólico" y que "inclina la balanza para este lado".

En ese marco, se refirió a la decisión de Cristina Kirchner de señalar al ministro de Economía, Sergio Massa, como precandidato en la contienda presidencial de este año y aseguró que su estrategia "fue completa".

"Cristina sabrá por qué no fue 'Wado' (de Pedro) y por qué fue Massa. Yo entiendo que el aparato del poder real, que no se ve y es muy fuerte, la tensionó hasta el límite de ponerle un arma en la cabeza, hasta no poder presentarse ella misma, y veo que Massa no representa lo que venimos planteando", agregó Zaracho.

Entrevistada por Aquí, Allá y en Todas Partes, la precandidata a diputada señaló también que quien gane la interna deberá acompañar y que, si al espacio de Juan Grabois le toca perder, exigirán "un acuerdo de las prioridades de nuestro gobierno en los próximos cuatro años".

Sobre este punto, la trabajadora de la economía popular señalo que "no hay candidatos que discutan programas de gobierno" y que Grabois es el único que habla de los lineamientos que conformarían un eventual gobierno del dirigente social.

Por último, Zaracho manfiestó que "hay mucho descontento en los barrios" porque "en un gobierno peronista la gente que trabaja no llega a fin de mes" y habló de la figura de Javier Milei: "Dice muchas locuras, pero por lo menos dice algo", concluyó.

