Una vez más, Consenso Salud volvió a reunir a todo el sector salud en el marco de la Cena Anual 2023, donde importantes personalidades del sector de la seguridad social, de la medicina privada y de la salud pública se reunieron en el evento, al que asistieron más de 1000 personas.



El evento se celebró el martes 11 de julio en los salones del Palais Rouge con más de 1000 invitados y 110 auspiciantes, a los que agradecemos su colaboración para hacer posible este evento. Entre los asistentes se destacó la presencia de la ministra de salud de la Nación, Dra. Carla Vizzotti; el ministro de salud de la Ciudad, Dr. Fernán Quirós; el Superintendente de Servicios de Salud, Dr. Daniel López; el titular del Iincucai, Dr. Carlos Soratti; los ministros de salud de Rio Negro Fabián Zgaib; de Neuquén Andrea Peve; de Formosa, Aníbal Gómez; y de Misiones, Oscar Alarcón. Entre los legisladores nacionales estuvieron el Dr. Mario Fiad, el Dr. Pablo Yedlin y la Dra. Paula Olivetto.También se hicieron presentes, importantes referentes de la medicina privada, de la seguridad social, empresarios, académicos, y profesionales.

Después de una recepción, se dio la apertura oficial al evento, durante la cual dijeron unas palabras Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud del Senado, Fernán Quirós y Carla Vizzotti.



“Ningún partido político puso en su agenda al sistema de salud argentino”

Claudio Belocopitt inició la ronda de discursos durante la apertura y expresó: “Es muy bueno que nos volvamos a encontrar nuevamente. Es muy bueno también que hayamos desarrollado en Argentina un sistema de salud modelo para el mundo, pese a los vaivenes de la economía, y muchos dirigentes que nos han obligado a asumir responsabilidades que son del Estado, sin prever su financiamiento y, en consecuencia,exponiéndonos a las legislaciones adversas que venimos soportando desde hace décadas”.

“En la pandemia todos se dieron cuenta de lo indispensable de tener un sistema eficiente y aquí estamos de nuevo ante la proximidad de las elecciones nacionales. Todos se pusieron de acuerdo en algo, seguramente será culpa nuestra que ningún candidato, de ningún partido político, haya puesto en su agenda como prioridad al sistema de salud argentino. No hay propuestas en las que se discuta sobre el sistema de salud, pareciera que no existimos”, expresó el titular de la UAS.

“Si nosotros no hundimos las consecuencias serán devastadoras para la población argentina. No podemos continuar de esta manera, tenemos una crisis de financiamiento colosal, los sistemas de las obras sociales y prepagas tienen la cobertura más grande del mundo y uno de los ingresos más bajos. Tenemos que estar dispuestos a un debate profundo que incluya verdaderos cambios en el sistema, pero ese debate no puede hacerse desde discursos populistas o desde posiciones que desconocen las razones básicas de un sistema de salud. Hace años decimos que las reformas son imprescindibles. Que quede claro que siempre demostramos la máxima responsabilidad de nuestra actividad, hemos superado situaciones apoyándonos unos con otros, pero no somos magos. Queremos ser escuchados y no perdemos las esperanzas. No se necesita sólo una pandemia para que un sistema colapse, algunas veces sólo hacen falta malas decisiones”, cerró diciendo Belocopitt.

“Que se acabe la grieta”

A su turno, tomó la palabra el Dr. Pablo Yedlin, presidente de la comisión de salud del Senado, quien declaró: “Los desafíos del sistema de salud son muchos. Los resultados de la pandemia fueron bastante buenos a pesar de la tragedia que nos tocó vivir comparado con otros países del mundo. Por mérito de cada uno de ustedes se aprobó ese gran desafío”.

En cuanto a los puntos a resaltar positivamente del funcionamiento del sistema dijo: “Es la primera vez que la Argentina tiene un nivel tan bajo de mortalidad infantil, con cifras de 8 x mil nacidos vivos. Obviamente hay inequidad y diferencias marcadas entre provincias, pero en su conjunto se ve el trabajo que ha permitido que miles de chicos hayan sobrevivido a situaciones complejas. Además, nuestro país tiene que sentirse muy bien con el acceso a los medicamentos, cirugías y trasplantes, los ciudadanos argentinos cuentan con un sistema de salud que tienen muchos puntos de los que estar orgullosos”.

Yedlin resaltó la necesidad de hacer foco en los profesionales: “Es fundamental el recurso humano en salud. Argentina tiene un déficit grande en cuanto a cantidad de enfermeros y estamos trabajando para modificar eso. Tenemos que hacer que los residentes médicos estén mejor remunerados y que el sistema de salud retenga a su recurso humano a lo largo del tiempo”.

Para cerrar su intervención el legislador remarcó:“Yo creo que Argentina necesita que se acabe la grieta y, que quien sea el próximo presidente, haga que trabajemos en conjunto por un país que entienda cuáles son las prioridades y mejore la calidad de vida de todos los argentinos”.

Comprender la perspectiva del otro

El Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, también fue parte del acto de apertura e inició su discurso marcando la crisis que atraviesa el sector salud: “El financiamiento de la salud está en crisis desde hace 10 o 15 años. Asimismo, los subsectores estamos en serios problemas de articulación y a eso hay que sumar que estamos teniendo una crisis en el recurso humano con falta de algunas especialidades”.

Asimismo, indicó: “El problema del sistema es complejo y creo que la solución va a venir cuando cada uno de nosotros entendamos que somos parte de la verdad y que eso es parte de una construcción colectiva. Todos debemos estar dispuestos a aprender y a compartir lo que sabemos y lograr un mejor equilibrio, porque todos en el sistema la estamos pasando mal. Es necesario comprender la perspectiva del otro, si seguimos pensando que el que tiene que cambiar es el otro, entonces va a ser difícil lograr algo. En Argentina todos creen que se necesitan cambios profundos, pero pocos creen que el cambio lo tiene que hacer uno mismo”.

“Nos queda mucho por delante”

Carla Vizzotti fue la encarga de cerrar el acto de apertura y durante su alocución expresó: “Desde el Estado el trabajo que se hace es arduo y buscamos articular para entender los problemas y buscar acciones para poder resolver. Las soluciones no son fáciles, ustedes lo saben desde el lugar que les toca. Lo que se hizo desde el Estado durante la pandemia para apoyar al sistema de salud a lo mejor no fue suficiente, pero que tampoco fue malo como, por ejemplo, financiar las vacunas para todos los subsectores, financiar el sueldo de trabajadores del sector privado, y trabajamos mucho el financiamiento en la política pública en relación a medicamentos, por ejemplo la medicación de la Atrofia Muscular Espinal para cubrirla para todos los subsectores, y así acceder al tratamiento precoz y no tener que llegar a litigios”.

En cuanto al trabajo con los demás actores del sistema explicó:“La semana pasada nos reunimos con los representantes del sector de la seguridad social, de obras sociales de fuerzas armadas, de mutuales, de la medicina privada y de clínicas y sanatorios. En esa reunión se puso en valor el trabajo en la integración, se habló de intercambio de información, se trató la problemática de la judicialización y de medidas concretas y a los dos días salió el decretó donde se jerarquizo la CONETEC, que pasó a ser un organismo descentralizado”.

La ministra finalizó su intervención diciendo:“La verdad es que siempre falta mucho para hacer y podemos elegir ver lo que somos capaces de hacer y seguir en este camino. Yo quiero pensar que somos un gran país y que nos queda mucho por delante.Tenemos que decir lo que trabajamos y articulamos, porque si no parece que no hacemos nada. Quiero terminar con esta mirada positiva y contar los logros. La financiación del sistema de salud es una construcción colectiva, no hay un lado u otro, es un trabajo en conjunto”.

Premiados 2023



Como cada año, Consenso Salud entregó diferentes premios a entidad, empresas o personalidades. En esta oportunidad los premiados 2023 fueron:

Sanatorio Mater Dei

La institución fue reconocida por sus altos estándares de Calidad en la Atención Médica.

Todo el personal del Sanatorio Mater Dei se compromete a brindar un servicio acorde a los más altos estándares de calidad, aplicados a la estructura, al proceso y a los resultados.

Se entiende a la asistencia como un concepto general, en el cual la interacción médico-paciente es solo un aspecto del proceso global de la atención.

Su objetivo es lograr los mejores resultados posibles según la evidencia disponible, buscando permanentemente maximizar la seguridad y lograr la satisfacción de los pacientes y familias.

Programa Nacional de Formación de Enfermería

El Pronafe fue destacado por su aporte a la salud pública en la capacitación profesional de enfermería. El Programa se crea el 23 de agosto de 2016 en presencia de todos los ministros de Educación del país.

Se propone a través de sus diferentes líneas de acción, aumentar la cantidad y calidad de enfermeros/as en la República Argentina.

Para ello, el Programa prevé tanto el fortalecimiento de las instituciones formadoras de enfermería, así como también tener injerencia directa en las trayectorias educativas de los estudiantes de la carrera.

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante

El Incucai fue distinguido por su compromiso para construir y fortalecer Sistemas de Donación y Trasplante. El organismo impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país. Actúa en las provincias argentinas junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la población un acceso trasparente y equitativo al trasplante.

El Instituto además trabaja en el proyecto de cooperación para el Fortalecimiento de los sistemas nacionales de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en Ecuador, Paraguay y Perú.

Argentina, es un país referente en la materia y brinda todo el apoyo necesario para que las estrategias de fortalecimiento de los sistemas de donación y trasplante sean incorporadas en las prioridades nacionales de cada país.

Laboratorio Cassará

El laboratorio fue premiado por su compromiso con la incorporación de Tecnología e Innovación en Salud. Se trata de una empresa familiar de capitales argentinos fundada en 1948 enfocada en la salud humana, con fuerte foco en el desarrollo tecnológico.

Cuenta con más de 50 investigadores trabajando día a día para convertir el conocimiento científico en soluciones concretas a necesidades de salud insatisfechas. La empresa tiene 30 años de experiencia de investigación aplicada en el campo de la biotecnología, habiendo desarrollado 7 medicamentos biotecnológicos que actualmente tratan a más de 10.000 pacientes argentinos mensualmente y plataformas tecnológicas de bioimpresión de órganos para autoinjertos, cultivo de vacunas virales en bioreactores, vacunas terapéuticas para inmunoterapia oncológica, probióticos y anticuerpos monoclonales.

Fundación Bunge y Born

La entidad fue destacada por su responsabilidad social empresaria. La Fundación Bunge y Born es una organización sin fines de lucro fundada en 1963, con sede en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con un Consejo de Administración de nueve miembros y un equipo profesional multidisciplinario. Con una trayectoria de más de 60 años, se destacan por el aporte a la prevención y tratamiento de patologías endémicas, y en acciones para combatir la Enfermedad de Chagas Mazza en Argentina.

SanCor Salud

En la categoría de premios aniversario se entregó una distinción a SanCor Salud por sus 50 años al servicio de la salud. Es una empresa nacional con medio siglo de experiencia, precisamente está transitando el mes de su 50 aniversario. Todos conocemos que ha consolidado su posición como referente en el sector de la salud en Argentina. Durante la última década, logró un extraordinario crecimiento, triplicando su presencia en el país y llegando a más de 700.000 asociados.

Con una red de 300 puntos de atención, distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional, SanCor Salud se enorgullece de brindar soluciones integrales y de calidad, adaptándose a las nuevas tendencias y necesidades de la sociedad.

Con el bienestar integral como pilar, la empresa se apoya en sus sólidos valores y en la escucha activa de sus asociados, a través de 2200 colaboradores y la red de prestadores más grande, para seguir siendo un referente en el cuidado de la salud de los argentinos.

ITAES

El Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud también fue reconocido por su aniversario. En este caso, por haber cumplido 30 años.

El ITAES se dedica a promover la mejora de la calidad y la seguridad, tantodel personal de salud como de pacientes y familiares.

Actualmente, a través de la acreditación, la evaluación y la capacitación, el Instituto colabora con personas y entidades de Latinoamérica.

Además, es la única entidad en Argentina que cuenta con distinciones internacionales por sus estándares y su organización.

SIFEME

El último de los premios aniversario fue para SIFEME por sus 30 años. El Sistema Federal de Emergencias Médicas, se crea en el año 1993 con la finalidad de dar respuesta a convenios de gran distribución geográfica.

De este modo se fueron sumando a este sistema, tanto grandes empresas como aquellas de pequeñas localidades.

Hoy se distingue en la gestión de servicios domiciliarios y traslados sanitarios en todo el país.

Con una infraestructura de actualización continua y recursos de capacitación ininterrumpida, trabaja desde hace años bajo normas ISO.

Cierre

El cierre del evento estuvo a cargo del Presidente de Consenso Salud, Cristian Mazza, quien pidió a todos los presentes trabajar para lograr el consenso de todos los subsectores que componen el sistema de salud argentino.