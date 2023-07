La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó formalmente para el martes 1º de agosto a las 13 al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D‘Alessandro, y a su viejo amigo Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para que expongan sobre la cocina de la negociación del fallo del alto tribunal sobre coparticipación federal que benefició a la ciudad de Buenos Aires. “Nuestra hipótesis es que la cautelar dictada por la Corte en diciembre pasado fue arbitraria, parcial, sin sustento técnico económico”, afirmó el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, para quien el fallo “esconde una trama de vínculos de impunidad entre Rosatti y (el jefe de Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta”.

La fecha de la citación fue decidida ayer por la comisión que encabeza la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, en el marco de una nueva audiencia del proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte. Si bien la presencia del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta y del sombrío operador de la Corte estaba prevista originalmente para el 4 de julio, los corrimientos del calendario obligaron a que se postergara para después del receso invernal.

Además de Robles y D’Alessandro, la comisión resolvió citar para ese mismo día al secretario de Juicios Originarios de la Corte, Alejandro Daniel Rodríguez, que el martes no asistió y pidió reprogramar su presencia, y a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP, quien expuso en el Senado sobre el traspaso de los fondos de coparticipación.

Una de las líneas de investigación de la comisión es que el fallo a favor de Larreta sobre los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires, que el presidente Alberto Fernández había redistribuido luego de la ampliación dispuesta por decreto por su antecesor Mauricio Macri, fue el producto de las negociaciones entre Robles, una especie de alter ego de Rosatti, y D’Alessandro, que renunció tras el escándalo derivado de la difusión de sus chats.

El primer intercambio filtrado entre ambos data del 9 de noviembre, cuando Robles le envió un link de una nota sobre el rechazo de la Corte al pedido de recusación del gobierno contra Rosatti en la causa por la coparticipación, luego de que trascendiera que precisamente D’Alessandro y Robles habían llegado juntos a una fiesta en el hotel Four Seasons. El 15 de noviembre Robles le anunció “te paso letra para que vos lo muevas” y le mando un escrito con argumentos para que los senadores cambiemitas no participaran de una sesión para revalidar la lista de senadores seleccionados para el Consejo de la Magistratura. “Usala (léase la letra) como tuya”, le decía el hombre de Rosatti al de Larreta. Tres días después, Robles le aconsejaba a D’Alessandro recurrir al fuero contencioso administrativo o a la Corte “considerando que hay que ejecutar la sentencia”. En el último intercambio conocido, el 1º de diciembre, Robles le avisa al funcionario que Rosatti no asistiría a una cita con interlocutores desconocidos.



Según explicó el diputado Juan Manuel Pedrini por AM750, la hipótesis del oficialismo es que existió una negociación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema para sacar un fallo en perjuicio del resto de las provincias. “Ayer se decidió convocar a dos figuras centrales de esta trama por la cual se investiga el beneficio extra que se le dio a CABA en detrimento de las provincias”.

“Oportunamente, trascendieron, previo a los escandalosos chats (de Lago Escondido), otros mensajes que tenía como protagonistas a Robles, mano derecha y operador todoterreno del Presidente de la Corte, Rosatti, y el entonces ministro D'Alessandro”, puso en contexto. Y continuó: “En esos chats Robles daba algún tipo de instrucción sobre lo que tenían que hacer para sacar adelante un fallo que se dio a posteriori, donde él se arroga influencia, ya que le dice que va a ser el fallo Robles”. Ese fallo “fue el de la toma por asalto de la Corte del Consejo de la Magistratura”.

“Ahora estamos con el de coparticipación. ¿Por qué una parte del tráfico de influencias y la decisión de beneficiar en forma deliberada a un distrito en detrimento del resto? Esto lo explicó muy bien (Silvina) Batakis”, dijo, elogiando el paso de la exministra de Economía por la comisión.