La justicia canadiense dictaminó que el agricultor Chris Achter deberá pagar 82.000 dólares canadienses luego de haber incumplido un contrato que aceptó tras enviar un emoji de pulgar para arriba.

El insólito caso sucedió en marzo de 2021, cuando unos compradores de grano de South West Terminal (SWT), en Canadá enviaron un mensaje de texto a los proveedores del insumo informando que querían comprar a fines de ese año varios bultos a 17 dólares.

De esta manera, luego de algunos intercambios telefónicos con los agricultores Bob y Chris Achter, SWT redactó un contrato para que Chris Achter les vendiera 86 toneladas métricas de lino a ese precio en noviembre.

Achter, al recibir el contrato firmado mediante una imagen por mensaje de texto, respondió con un emoji de pulgar para arriba pero nunca entregó el lino en noviembre, según los documentos, mes en el cual el precio del insumo aumentó a 41 dólares.

Un emoji que costó muy caro

Por esta razón, se inició una disputa que llevó a una intensa búsqueda de casos en Israel, el Estado de Nueva York y algunos tribunales de Canadá para desentrañar qué significa un emoji con esa imagen, según la sentencia judicial de junio que apareció en los medios locales esta semana.

El comprador, South West Terminal, alegó que el símbolo implicaba la aceptación de los términos contractuales, mientras que Achter dijo que lo utilizó sólo para indicar que había recibido el contrato, pero no para dar la aprobación al acuerdo.

Según el representante de SWT, en ocasiones anteriores se habían hecho al menos otros cuatro contratos con Achter a través de mensaje de texto. Dijo que la única diferencia esta vez fue que Achter respondió con un emoji de "pulgar hacia arriba" en lugar de "ok", "yup" o "se ve bien".

La respuesta de Achter -siempre hablando de los documentos judiciales-, confirmó que "el emoji del pulgar hacia arriba simplemente confirmaba que había recibido el contrato de lino. No era una confirmación de que estuviera de acuerdo con los términos del contrato. No se me enviaron los términos y condiciones completos del contrato de lino, y entendí que se me enviaría el contrato completo por fax o correo electrónico para que lo revisara y firmara. El Sr. Mikleborough me enviaba mensajes de texto regularmente, y muchos de los mensajes eran informales".

Sin embargo, la justicia dictaminó que Achter debía a SWT 82.000 dólares canadienses más intereses y costos por no haber entregado el lino.

En su fallo, el juez a cargo del dictamen escribió: "Estoy convencido de que Chris dio el visto bueno o aprobó el contrato como había hecho antes, salvo que esta vez utilizó un emoji de pulgar para arriba. En mi opinión, teniendo en cuenta todas las circunstancias, eso significaba la aprobación del contrato del lino y no simplemente que había recibido el contrato y que iba a pensárselo. En mi opinión, un espectador razonable que conociera todos los antecedentes llegaría a la comprensión objetiva de que las partes habían llegado a un consenso ad item —un acuerdo de las mentes— como habían hecho en numerosas otras ocasiones".