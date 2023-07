El lema elegido es "La potencia de lo colectivo". El espíritu estará totalmente atravesado por el 40° aniversario de la democracia. Tecnópolis reabrirá este sábado con propuestas de todo tipo para las vacaciones de invierno, entre ellas muestras, teatro, música, danza, circo, talleres y charlas. Durante el receso invernal, el Parque dedicado a la ciencia, la tecnología y el arte estará abierto de miércoles a domingos de 12 a 18, como siempre con entrada gratuita y sin necesidad de reservar entradas. El acento estará puesto en "transmitir a las nuevas generaciones el valor de la democracia".

Cada año, Tecnópolis propone un lema que signa conceptualmente las actividades y propuestas que pueden encontrarse en sus más de 50 hectáreas. "'La potencia de lo colectivo' es para nosotros la manera que tenemos de encarar el futuro. La transformación de la sociedad se da si la hacemos entre todos, no desde el individualismo y la meritocracia", expresa en diálogo con Página/12 María Rosenfeldt, directora del espacio.



Honrar la historia, construir memoria, recuperar las épicas populares y las luchas colectivas que ampliaron derechos son objetivos de esta edición. En agosto el eje continuará vigente. "Nuestra preocupación era cómo hacemos para contarles a las nuevas generaciones que esta democracia no está dada y que tiene una particularidad con su columna vertebral de derechos humanos. Queremos representarla no como un camino lineal y ascendente, sino como uno que se construye colectivamente, con avances y retrocesos, y convocar a las nuevas generaciones a ser parte de esta historia. Nuestra democracia, además, tIene deudas y eso también requiere de una construcción colectiva", plantea Rosenfeldt.

La edición 2023 de la megamuestra -la número 12- combina la continuidad de atracciones emblemáticas, la inauguración de nuevos espacios y una oferta cultural para todas las edades. Como es habitual, el regreso será con el tradicional espectáculo de apertura en la explanada de la General Paz, que será este sábado a las 12. La tarde continuará con shows de Pedro Aznar (a las 17.30), Ignacio Montoya Carlotto (16.30), Koufequin (a las 17) y Mariana Baggio (14.30), espectáculos como El gran viaje de Zamba y Nina y la experiencia sensorial Iris para las primeras infancias. En tanto, el domingo actuarán Tambó Tambó (18) y Sofía Viola (17.30).

Las atracciones que regresarán son la Tierra de Dinos, el Avión de Aerolíneas, el Parque de Zamba y Nina -de Pakapaka-, La Casa del Coloso, Arrorró, Pisar Malvinas, Bichos, Soberanía Aeroespacial, el Skatepark, el Humedal, los espacios permanentes del Ministerio de Ciencia, el Polo Deportivo y de Expresiones Urbanas a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes y el Laboratorio de Artes Electrónicas, donde se realizarán talleres permanentes y se inaugurará una experiencia sonora producida por el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis con participación de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Del 3 al 27 de agosto, el parque abrirá los jueves y viernes de 10 a 18 para visitas de escuelas y público general, y los sábados y domingos de 12 a 19.

Muestras

Además, se inaugurarán espacios presentados por organismos nacionales con experiencias interactivas que invitan a un repaso por los momentos más emblemáticos desde 1983 hasta la fecha. Entre ellos se encuentra la muestra interdisciplinaria 40 años: escenas de la democracia argentina.

Algunas de las escenas que la componen son: "Dictadura cívico militar y resistencias", instalación audiovisual en coproducción con Canal Encuentro; "Destino final", exhibición de Giancarlo Ceraudo, con imágenes sobre los vuelos de la muerte; "La promesa de las urnas", instalación escenográfica en coproducción con el Ministerio del Interior, vinculada al retorno de la democracia; "Verdad y justicia. 'Señores jueces: Nunca más'”, holograma realizado en coproducción con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en torno al alegato del fiscal Strassera contra los comandantes que integraron las juntas militares; y "Despertar cultural", sala de experiencia sonora y lumínica que retrata la explosión en materia artística y cultural que emergió en la apertura democrática.

Movilizaciones sociales, las conquistas en derechos humanos, civiles y sociales, las interrupciones de la democracia, los desafíos -como la distribución de la riqueza, la igualdad ante la ley, la tecnología como desarrollo-, el rol de la ciencia, las mejores imágenes del fotoperiodismo desde el '83 a la fecha completan el recorrido.

Hay dos exposiciones más. Una es una instalación audiovisual dedicada al rol de los sindicatos, desarrollada en colaboración con Radar, Intersindical de Cultura. La otra es El mar como territorio: conocer y explorar la Argentina bicontinental, propuesta participativa con eje en la construcción de una cultura bicontinental como base de la soberanía nacional. Incluye un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano; "Pisar Malvinas", la experiencia inmersiva de realidad virtual que propone una visita alegórica a la geografía malvinense; "Pisar Malvinas y el Mar", recorrido por el suelo subactuático de Malvinas; y un espacio dedicado al refugio Suecia, construido en el Cerro Nevado, en la Antártida Argentina.

Espectáculos

Axel Krygier -arreglos, dirección, teclados- recreará La dicha en movimiento, disco debut de Los Twist (1983). Se presentará acompañado por Mariana Michi en guitarra y coros, Diego Arcaute en batería, Clara Lambertucci en bajo, Manuel Schaller en programaciones, Juan Canosa y Yamile Burich en saxo y Juan Ravioli y Sol Bassa en guitarras. Los cantantes invitadxs son Viola, Julián Kartun y Julieta Laso. Se trata de un espectáculo producido por el CCK, que será el jueves 27 de julio en el Microestadio.

En La canción sin fin, Seba Furman analiza en vivo Clics Modernos, a 40 años de su lanzamiento, tocando además las canciones completas con sus arreglos originales (Auditorio Cultura, también jueves 27). Mentira La Verdad mezcla danza y filosofía, con Darío Sztajnszrajber -quien deconstruye la democracia-, el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea (Microestadio, 12 de agosto). En el Auditorio Cultura, el domingo 20 de agosto, La Garganta Poderosa encabezará un encuentro para mostrar el trabajo y la lucha de los barrios. El "Festival del Folclore" abarca un repertorio con las canciones emblemáticas del género en las últimas cuatro décadas, con cierre del Dúo Coplanacu (Microestadio, lunes 21 de agosto). En la Sala y el Domo Danza, habrá una programación especial de talleres, obras y performances de todo el país.

Además, en más de diez escenarios tendrán lugar propuestas variadas, entre las que se encuentran Turf, Ecko, Bersuit Vergarabat, Plastilina, Militantes del Climax, Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad, Susy Shock, BB Asul, Los Charros y Grupo Anaconda. Artistas de todo el país se presentarán en el Escenario Patio Federal.

Infancias

Los Raviolis, Dúo Karma, Magdalena Fleitas, Bigolates de Chocote, NiLocos, Anda Calabaza, Vuelta Canela, Rayos y Centellas, Los Cazurros, Laura Migliorisi, Capitán Sanata, Valor Vereda, Rockan Walsh, Triciclas, Banda de Tías, Pequeño Pez, Mundo Arlequín, Banda Corbatas, El gran viaje de Zamba y Nina, La máquina de la creatividad y la obra teatral Familia No Tipo y la nueva maligna -del Teatro Nacional Cervantes, escrita y dirigida por Mariana Chaud y Gustavo Tarrío- son algunas de las propuestas para toda la familia.

Un plato fuerte es La rueda mágica de Fito, con una banda de siete músiques dirigida por Luna Sujatovich que interpretará diez canciones del músico rosarino. Se sumarán cuatro cantantes -Laura Migliorisi, Lautaro Matute, María Estanciero y Matías Pozo Gowland- y dos actores. El concierto es presentado por Mar Mediavilla y Mau Vila. Es un espectáculo producido por el CCK que se verá en el Microestadio el sábado 29 de julio.

Por otra parte, el "Campamento literario" invitará a narraciones y lecturas de libros prohibidos durante la dictadura. "La Casa del Coloso", a talleres de collages y ensambles con ejes conceptuales vinculados a la democracia. Con el "Festival de derechos y sueños" se celebrará el Día de las Infancias. "Sumamos otro espacio para primeras infancias llamado Upalalá. También una rueda de circo", cuenta Rosendfeldt.

Charlas, talleres, conversatorios

Eio y Galia Moldavsky, filósofo y socióloga y periodista respectivamente, conversarán sobre la construcción colectiva y la democracia en el Auditorio Cultura (domingo 6 de agosto). Martín Rechimuzzi y Pedro Rosemblat se encontrarán para debatir con humor sobre los desafíos de la democracia, en la Nave de la Ciencia el lunes 21 de agosto.

Además, habrá charlas a cargo de Dadatina y Amadora, la licenciada Cecilia Ce, las bookfluencers Flor Dapiaggi, Guada Casta, Victoria Resco y América Vespucia. Entre los talleres, habrá de freestyle y arte urbano. La UTT ofrecerá una exposición alimentaria, con paneles, debates, talleres, exposiciones y otras actividades.

La potencia de lo colectivo

"Es solo con otros y otras que podremos construir sociedades más justas, menos desiguales, más inclusivas. Es de manera colectiva, sin represión, que lograremos ampliar nuestras democracias y fortalecer la cultura de la paz por sobre nuestras diferencias", expresa el ministro de Cultura Tristán Bauer. "Solo así podremos cuidar de nuestro planeta y defender nuestras soberanías. Invitamos a todas las familias a sumarse a esta experiencia colectiva que, como en cada edición, tiene una gran variedad de propuestas para todos los gustos y edades. Potenciando el conocimiento, el aprendizaje y el entretenimiento", concluyó el funcionario.

Rosenfeldt también se refiere a los riesgos que amenazan por estos días la construcción democrática, en un contexto de avance de la derecha: "Los riesgos tienen que ver con dejar de lado nuestras conquistas, vinculadas a la diversidad cultural, la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario... los discursos que van en detrimento de un Estado presente. Yo soy una enamorada del Estado, vengo trabajando desde hace más de 17 años en los canales públicos, el Museo Sitio de Memoria, ahora en Tecnópolis, y creo que las transformaciones y avances se dan de la mano del Estado. Es importante para los argentinos y argentinas defender estos espacios de diálogo, públicos, porque son conquistas".



"Siempre todo es perfectible y hay que seguir trabajando de manera comprometida, responsable, pero defendiendo al Estado. Frente a los discursos que van en detrimento del Estado y a favor del mercado, nosotros pensamos que hay que favorecer el diálogo entre ambos. Pero no es uno en detrimento del otro", opina la directora de la megamuestra. "Hay chicos y chicas que entran a Tecnópolis y por primera vez se sientan a hacer programación. Otros aprenden sobre historia argentina de la mano de Zamba. Tecnópolis tiene que ver con contarnos a nosotros mismos desde nosotros mismos. Es la manera en que podemos construir un país mejor. Con memoria y apostando a la innovación. Eso logran estos espacios, y de manera lúdica y entretenida", concluye Rosenfeldt.

* Se puede acceder al Parque por las avenidas Juan Bautista de la Salle 4500 y De los Constituyentes 2220. El ingreso para las propuestas culturales es por orden de llegada. La programación se encuentra en el sitio de Tecnópolis.

La primera semana

Miércoles 19 de julio

* Caray Circo (a las 14, 16.30 y 18). Ruedo de circo.

* Abuelar, teatro ATP (14 y 17). Sala INT.

* Triciclas, música para infancias (14.30). Nave de la Ciencia.

* Libertad y el Gran Espíritu, teatro para infancias (15, 17 y 18). Banco Nación.

* Familia No Tipo y la Nube Maligna, teatro para infancias (16). Microestadio.

* Anda Calabaza, música para infancias (17). Nave de la Ciencia.



Jueves 20

* Sombras de la Tatuana, teatro para adolescencias (14 y 17). Sala INT.

* H2OLGA, circo para infancias (a las 14, 16.30 y 18). Ruedo de circo.

* Vuelta Canela, música para infancias (14.30). Nave de la Ciencia.

* El gran viaje de Zamba y Nina, espectáculo para infancias (15.30). Microestadio.

* Rayos y Centellas, música para infancias (17). Nave de la Ciencia.

* Grupo Anaconda, música ATP (18). Auditorio Cultura.



Viernes 21

* Los Ludic, circo para infancias (14, 16.30 y 18). Ruedo de circo.

* Cosas de payasas, teatro para infancias (14 y 17). Sala INT.

* Laura Migliorisi, música para infancias (14.30). Nave de la Ciencia.

* Capitán Sanata, música para infancias (17). Nave de la Ciencia.

* Ecko, música ATP (18). Microestadio.



Sábado 22

* Circonsciente, teatro ATP (14 y 17). Sala INT.

* Caray Circo (14, 16.30 y 18). Ruedo de circo.

* Teatro x la Identidad (15, 17 y 18).

* Valor Vereda, música para infancias (14.30). Nave de la Ciencia.

* La máquina de la creatividad, teatro para infancias (15). Microestadio.

* Iris, teatro para primeras infancias (15.30 y 17). Espacio Upalalá.

* La Banda de las Corbatas, música para infancias (17). Nave de la Ciencia.

* MAQ, performance audiovisual (17). Laboratorio de Artes Electrónicas.

* Miau Trío, música ATP (17.30). Auditorio Cultura.

* Bersuit (18). Microestadio.

Domingo 23

* ¿Quién inventa a Uriel?, teatro para infancias (14 y 17). Sala INT.

* H2OLGA, circo para infancias (14, 16.30 y 18). Ruedo de circo.

* Los Cazurros, teatro para infancias (14.30). Nave de la Ciencia.

* Teatro x la Identidad (15, 16, 17 y 18).

* Iris (15.30 y 17). Espacio Upalalá.

* Familia No Tipo y la nube maligna (15.30). Microestadio.

* Los Rockan, música para infancias (17). Nave de la Ciencia.

* BB ASUL, música ATP (17). Auditorio Cultura.

Propuestas de organismos nacionales

El INCAA invitará a lxs visitantes a vivir una experiencia audiovisual con producciones del cine nacional de los últimos 40 años. CONICET ofrecerá una instalación vinculada a la labor científica de la "Comisión de la Memoria" y archivos recuperados. La Defensoría del Público, por su parte, contará con una radio abierta y talleres. El Consejo Federal Cultura realizará una muestra regional con perspectiva federal. El espacio “Futuro para la Argentina”, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sumará espacios lúdicos y de visibilización de políticas públicas para las juventudes, la innovación y el desarrollo tecnológico. La Feria de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social ofrecerá productos originados en procesos de unidades productivas artesanales de todo el país.



Para las infancias, con el lema “Inventar un mundo para todxs”, el Parque Zamba y Nina brindará atracciones que pondrán en juego el valor de la libertad, los derechos, la posibilidad de debatir y expresar opiniones, la importancia de respetar y valorar diferencias y la necesidad de participación para construir una sociedad más democrática.