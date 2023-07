El diputado provincial y precandidato a renovar su banca, Rubén Giustiniani pidió "abrir las puertas y ventanas" de la Legislatura de Santa Fe para que haya diálogo y transparencia. "Lo que no debe haber es una rosca entre cuatro paredes a espaldas de la gente". Y agregó: "Cuando hay transparencia, no hay límites para el diálogo. El diálogo debe estar siempre. Eso pasa porque no se avanza en los temas que la gente necesita. Nosotros tenemos que abrir puertas y ventanas de la Legislatura. Un ejemplo clarísimo es por qué no avanza una ley de acceso a la información, donde la gente debería tener en internet, en cualquier momento, una obra pública, cuánto cuesta, cómo se hace, cómo se gasta el presupuesto, cómo se va ejecutando, cuánto gana el gobernador, cuánto gana un diputado o un senador. Todo esto debe ser público", pidió el legislador santafesino.

El legislador por el Espacio “Igualdad", va por la renovación de su banca en la próximas elecciones provinciales, junto a la presidenta del Bloque Igualdad en la Legislatura Provincial, la diputada Agustina Donnet.

Al pedirles un balance de la campaña, el diputado destacó que se basó en tres ejes. “En primer lugar, lo que hicimos con Agustina fue escuchar: llevamos recorridos 23.000 kilómetros, cruzamos la provincia de norte a sur, de este a oeste, escuchando a la gente y sus inquietudes. En segundo lugar, rendimos cuentas. Con Agustina somos hoy legisladores y precandidatos. Y en 3 años y medio hemos introducido debates en la legislatura que no existían".

Y puso como ejemplo, "la necesidad de una ley de educación provincial; la necesidad de más transparencia con una ley de acceso a la información; y oponiéndonos siempre a los tarifazos de luz y de agua para cuidar el bolsillo de los santafesinos. Por último y como tercer eje, realizamos propuestas. Vemos muchas descalificaciones entre candidatos y no es bueno. Las propuestas son el compromiso que tomamos si la gente no acompaña con su voto. En este sentido, planteamos distintos puntos concretos a mejorar en cuanto a lo que entendemos que más le preocupa a los santafesinos y santafesinas: la educación, la salud, la seguridad, el trabajo, y los jóvenes y el deporte", aseguró.

Respecto de la crisis de seguridad de la provincia y principalmente de Rosario, Giustiniani señaló que "días atrás presentábamos a la sociedad nuestras diez propuestas en el lugar donde asesinaron al Trinche Carlovich para robarle su bicicleta, en calle Paraná y Córdoba. Urge la toma de decisiones en esta materia. En primer lugar, proponemos una profunda reforma policial: una policía mejor instruida, mejor equipada, y mejor paga. Además, es necesario que el vecino, la vecina, se involucre, que haya participación ciudadana. Las y los vecinos saben dónde está el búnker, saben si el patrullero pasa o no pasa; por eso su aporte es valioso, y se puede realizar a través de Comisiones Barriales de Seguridad Pública. Junto a una policía municipal, de cercanía, conocedora de los barrios y las problemáticas".

También es importante "la coordinación entre los tres niveles y poderes del Estado (municipal, provincial y nacional), y los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), para terminar con las mafias", dijo el precandidato y finalmente destacó "la colocación de inhibidores de señales en las prisiones, ya que muchas veces vemos que el crimen se organiza desde adentro de las cárceles; fortalecer el Ministerio Público de la Acusación; y, finalmente, es fundamental la urbanización de los barrios populares. Ciudades desiguales son ciudades inseguras. Es necesario terminar con las dos Rosario, la linda, urbanizada, en la zona de la costanera y el centro; y la insegura. Rosario tiene que ser una sola ciudad".

En salud, el diputado de "Igualdad" impulsa "condiciones laborales dignas y salarios justos, actualizados por la inflación. Estabilidad laboral del personal contratado, cambio de escalafón de los profesionales, un reconocimiento de la tarea de alto riesgo de la Enfermería, entre otras". Y señaló que "hay que sacar a los trabajadores de la salud de la precariedad, del monotributo, de la falta de licencias por enfermedad o días de vacaciones. Sin olvidarnos de garantizar espacios de atención seguros; de la emergencia sanitaria en pediatría que estamos atravesando; de la mejora de las prestaciones y cobertura del IAPOS; de la falta de ambulancias y móviles de traslado del Servicio de Emergencias Médicas 107; y de los centros de atención y tratamiento para personas con consumos problemáticos".

Giustiniani señaló además que Santa Fe es una de las provincias clave en el crecimiento y desarrollo económico del país "genera empleo y divisas a través de las exportaciones agropecuarias. La sequía histórica que tuvimos este año golpeó mucho a pequeñas y medianas empresas. Es por eso que hay que acompañar todo este proceso con la ampliación de la emergencia agropecuaria". También propone la creación de líneas de crédito con tasas de interés accesibles y subsidiadas por el Estado "para financiar a emprendedores y Pymes para ayudarlos a salir adelante. Sumado a propiciar facilidades para la distribución en el mercado interno y fomentar la colaboración entre el ámbito académico, científico y el sector productivo. En nuestro Espacio Igualdad, tenemos una cooperativa de consumo que se llama +Igualdad. La creación de cooperativas y emprendimientos de economía social, brindando apoyo financiero y capacitación, es una gran manera de generar nuevos puestos laborales", concluyó.