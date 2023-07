Para conocer el lugar de votación en las elecciones PASO 2023 de Santa Fe de este domingo 16 de julio es necesario consultar el padrón electoral. Los santafesinos eligen a los precandidatos a gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes, concejales y concejos comunales, que aspiran a competir en las elecciones generales provinciales del 10 de septiembre.

El padrón definitivo se puede consultar en el sitio web del Tribunal Electoral de Santa Fe. Allí obtienen el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan, el número de la mesa asignada para sufragar y el número de orden en el que están en el padrón electoral. Concurrir a votar con esa información agiliza el trámite y reduce las demoras.



¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deben pagar una multa.

Están habilitados para votar 2.768.525 electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.



