Hayao Miyazaki, el aclamado director y cofundador del Studio Ghibli, estrenó este viernes en las salas de cine de Japón ¿Cómo vives?, su primera película de animación en 10 años. El último trabajo que había presentado en cines fue El viento se levanta, de 2013.

Considerado uno de los maestros de la animación japonesa, el realizador de 82 años volvió al mundo del cine. El largometraje que presentó en esta ocasión requirió de varios años de producción, y los detalles de la trama se mantuvieron en secreto hasta el final.

Asimismo, la nueva -y quizás última- película de Miyazaki casi no tuvo promoción, tráiler ni anticipo, solo un cartel dibujado por el propio director. El dibujo representa una extraña criatura que se asemeja a un pájaro, cuyo ojo está escondido bajo su pico.

Dibujo realizado por Miyazaki para graficar la portada de su nueva película, "¿Cómo vives?". (Foto: AFP)

"Desde el principio, decidí no revelar de qué se trataba la película antes del estreno. Había promocionado películas a lo grande en el pasado, y no quería repetirlo. No quiero que la gente vaya al cine simplemente para confirmar lo que ya saben", explicó el productor del filme y cofundador de Ghibli, Toshio Suzuki, en una entrevista con la cadena estatal japonesa NHK.

¿Cómo vives? llega este viernes a unos 400 cines de todo Japón y se espera que la película acuda a varios festivales. Sin embargo, todavía no se anunciaron las fechas de estreno de la película del célebre director en el extranjero.

El viento se levanta, el anterior trabajo cinematográfico de Miyazaki, fue una proyecto muy personal del director, y se pensaba sería la última tras anunciar su retirada en 2013.

Cartel de la nueva película de Hayao Miyazaki en exhibición en un cine de Japón. (Foto: AFP)

Hayao Miyazaki alcanzó el éxito mundial con películas de animación como El viaje de Chihiro, estrenada en 2001. Este largometraje le valió el Oscar en la categoría de animación y, además, logró mantener un récord en la taquilla japonesa durante casi dos décadas.

También es conocido por distinguidas películas de animación como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, Ponyo y el secreto de la sirenita, y otras.

De qué trata "¿Cómo vives?", lo nuevo de Miyazaki

La película está inspirada en una novela homónima publicada en 1937 en Japón, que es obra del autor de literatura infantil Genzaburo Yoshino.

Pese a mantener el título de la obra original, el filme cuenta con un guion genuino escrito por Miyazaki, aunque influido por la lectura que el cineasta hizo del libro. Por su parte, la banda sonora corre a cargo del compositor Joe Hisaishi, un clásico en los filmes del director.



La historia se desarrolla en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Un niño llamado Mahito deja Tokio con su padre y se instala en el campo después de la trágica muerte de su madre.

En ese escenario, el protagonista se encuentra una garza que lo conduce a un universo fantástico donde descubre poco a poco el misterio de la muerte de su madre y su historia familiar.

