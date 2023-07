Los sectores que representan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta protagonizaron un nuevo capítulo de su duelo de espadas dentro de Juntos por el Cambio, que amenaza con romper definitivamente el bloque dentro del Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata. A menos de un mes de que se celebren las PASO, quien se ungió con la representatividad bullrichista en la capital provincial, Juan Pablo Allan, acusó al intendente Julio Garro de no pagar los sueldos de junio ni el aguinaldo correspondiente de trabajadores municipales que se referencian con la candidatura de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. “¡No vale todo, Garro!”, recriminó el senador del PRO.

Después de muchos tironeos, Garro decidió ir por su tercer mandato de la mano del equipo liderado por el alcalde porteño a nivel nacional y Diego Santilli en el provincial. Pero la interna de la campaña estalló en la capital provincial. “Por discriminar a los que piensan distinto, estás dejando a personas no sólo sin trabajo y obra social, sino sin cobrar lo que les corresponde”, acusó Allan mediante un comunicado que el propio legislador ratificó a este medio. A raíz de lo sucedido, anunció que "el bullrichismo platense constituyó su propio bloque en el recinto platense."

En caso de que se efectivice la separación, Garro perdería una herramienta codiciada por cualquier intendente: el quórum propio dentro del Concejo Deliberante. Hasta el momento, 14 concejales conforman el bloque mayoritario de Juntos por el Cambio y 10 a Unión por la Patria. Ahora bien, si Allan conforma su propio bloque bullrichista, las concejalas Romina Cayon, Carla Fernandez y Belén Muñoz se alejarían y fundarían un bloque minoritario de tres. De esta manera, el garrismo no contaría con el mínimo de trece ediles para sesionar independientemente de la oposición y necesitaría de un acuerdo, como mínimo, con el propio legislador que hoy critica y rompió la alianza.

Según pudo saber este medio, la decisión de ruptura está tomada y se hará efectiva después del receso. En la sesión del jueves, por ejemplos, ni Cayon, ni Fernández, ni Muñoz bajaron al recinto



“Esto, a las claras, constituye una maniobra de discriminación por pensar distinto, y prácticas de la vieja política vinculadas a los barones del conurbano”, señaló Allan a través de un comunicado que se conoció en la tarde del viernes. A estas palabras sumó una chicana en relación al Jefe de Gobierno porteño y contrincante del bullrichismo en la interna macrista: “Podrías escuchar más a tu candidato a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta, quien les dijo a los medios que las campañas sucias no tienen lugar en nuestra democracia”, lanzó. Y no se quedó allí y disparó contra Garro: “Utilizar el Estado para perseguir opositores es absolutamente inaceptable”.

Incluso, desde el sector liderado por el senador informaron que están estudiando el inicio de acciones legales por “la retención indebida de haberes e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Desde el municipio platense negaron la denuncia de la facción que responde a Bullrich y aseguraron que “todo es falso”. Aclararon que no hubo ninguna baja de contratos y que no se afectó a ningún trabajador municipal.



Ahora bien, dentro de las huestes de los halcones no todo es armonía. Un funcionario que integra la mesa política de Patricia Bullrich aseguró a Buenos Aires/12 que lo sucedido, efectivamente, se trataría de, lo que se conoce en la jerga como la baja de 'contratos políticos’. Es decir, no sería personal que integra la planta de empleados municipal. Aunque dijo tener algunas dudas acerca de que se hayan visto afectados trabajadores vinculados al radicalismo, los cuales sí contaban con una estabilidad laboral dentro de la municipalidad.

Si bien afirmó que son manejos lamentables los efectuados por el intendente platense, el dirigente bullrichista también dijo que eran decisiones esperables. “Garro no iba a financiar a un competidor”. A su vez, también se tomó unos minutos para explicar que Allan no actuó de la mejor manera al momento de ser elegido por Bullrich como su competidor en La Plata. “No se sentó con nadie, no convocó a quienes quedaron afuera y tampoco habló con Garro como para acordar un criterio de campaña de cara a las PASO”, remarcó. “Eso genera estas cosas, pero además porque es una pelea entre ex socios”, agregó.

Paradójicamente, a fines de mayo de este año y durante la inauguración de un local partidario de 'La Fuerza del Cambio' en la localidad de Los Hornos, Allan lanzó un mensaje a Garro que hoy adquiere otro peso. "La competencia interna que vamos a tener tiene que ser madura, razonable, sin golpes bajos", pidió ante los presente. Convocó a un debate de ideas "donde alguien va a representar la continuidad después de 8 años, con lo bueno, con lo malo, con el balance que hagan de ello los vecinos".



Desde el sector de la UCR liderada por Maximiliano Abad, candidato a Senador por la lista de Bullrich, mencionado por Allan como otro de los perjudicados, no respondieron ante las consultas de este diario.

Mirando la interna desde la vereda opositora, en Unión por la Patria manifestaron su repudio ante lo sucedido, aunque no se sorprendieron por la denuncia. El concejal kicillofista Guillermo Cara expresó su solidaridad, "no sólo como concejal sino como ciudadano de La Plata, con los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad que están sufriendo la persecución del intendente Garro, solamente por no pensar igual”.

Cara recordó que Garro tuvo acciones similares durante sus primeros días al frente de la intendencia en diciembre del 2015. Más allá de lo sucedido por estas horas, y que se da dentro de una interna partidaria, el edil que fue uno de los artífices para conformar la lista de unidad liderada por Julio Alak indicó que, cuando asumió, Garro “no solo echó a trabajadores y trabajadoras, sino que también los reprimió en la puerta de la municipalidad.”

“Los trabajadores y trabajadoras no pueden estar sujetos a las miserias de los políticos o a caprichos del intendente de turno, las y los trabajadores deben ser respetados a pesar de su afinidad política”, remató el dirigente peronista.

La interna de Juntos en La Plata

Por primera vez, Garro afrontará una interna dentro de su propio espacio siendo intendente. Si bien alcanzó su candidatura producto de una PASO en 2015, para 2019 tuvo la libertad de competir con una lista de unidad. Hoy el escenario es otro y su posicionamiento dentro del larretismo de JxC hizo que Bullrich promocionara candidatos desde su espacio. Ahí, entró a jugar Allan

Las diferencias entre ambos modelos de gestión los pusieron en veredas opuestas dentro del frente cambiemistas, pero los sentó en la misma mesa recordad como "la Gestapo Antisindical" de la gestión Cambiemos. Tanto Garro como Allan fueron procesados el año pasado por el juez Ernesto Kreplak en la causa que investiga las maniobras del gobierno de María Eugenia Vidal en el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales. Los dos dirigentes participaron de la mesa comandada por el ex ministro de Trabajo vidalista, Marcelo Villegas, también procesado. En un video difundido a fines de 2021 se observa a Garro, Allan, Villegas y funcionarios de la AFI en las oficinas del Banco Provincia consensuando una estrategia para encarcelar sindicalistas y perseguir empleados públicos.