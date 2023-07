Un hombre de 45 años y dos niños, de 10 y 12, fueron hallados muertos este sábado en un departamento del barrio porteño de Coghlan y todo apunta a que los fallecimientos se produjeron por inhalación de monóxido de carbono, aunque restan las pericias y la autopsia a los cuerpos para confirmar esta hipótesis principal, informaron voceros policiales.



El hecho se registró en una vivienda de la calle Tamborini al 3700, entre Washington y Naón, en el barrio de Coghlan, a la que Bomberos de la Ciudad se desplazaron al recibir un alerta por el salvamento de personas en demanda de auxilio.



En el departamento "C" de la planta baja, personal de la Policía de la Ciudad tuvo que violentar el acceso, para hallar al hombre y los dos niños, ya sin signos vitales.



Tras la presencia de los médicos del SAME y peritos se "ventilaron todos los ambientes por posible inhalación de monóxido de carbono de las víctimas".



De acuerdo con lo detallado por los voceros policiales, "el hombre se encontraba tendido sobre la bañera y los niños en una de las camas del dormitorio".



Además, consignaron que una mujer, familiar de los fallecidos, manifestó que se habían alojado en ese departamento para pasar unos días de vacaciones en la ciudad de Buenos Aires, ya que las víctimas son oriundas de la provincia de Neuquén.



"Fue la mujer quien alertó al 911, ya que sus familiares, que habían llegado el último martes, no le contestaban los insistentes llamados y al acercarse al lugar notó que desde el departamento salía vapor", señalaron los investigadores del caso.



Tras la irrupción del personal policial, en el lugar no se hallaron signos de violencia y los médicos constataron los fallecimientos del hombre y los dos niños.