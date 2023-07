El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, cuestionó este sábado en La Matanza a los dirigentes de la oposición que "llaman a implosionar todo, como si no hubiera gente adentro" y dijo que al gobierno de Alberto Fernández "le tocó enfrentar una difícil", pero no se "esconde" atrás de las dificultades.



"La Matanza es la capital del peronismo y de la esperanza de los argentinos, es un símbolo de la Argentina que trabaja, produce, sale adelante, sueña y empuja", dijo Massa al inaugurar el nuevo paso a nivel Carcarañá, en la localidad de Laferrere, acompañado por el ministro de Transporte, Diego Giuliano; la vicegobernadora bonaerense y candidata a la reelección Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.



En ese marco, cuestionó a "aquellos que llaman a implosionar todo, como si no hubiera gente adentro de esa casa que quieren derrumbar" y dijo que "el túnel y estas obras muestran que cuando trabajamos todos juntos podemos avanzar".



"Nos tocó enfrentar una difícil pero no nos escondemos, miramos de frente, ponemos el pecho y privilegiamos lo que necesita el pueblo por sobre aquellas cuestiones de la patria financiera", aseveró el postulante de Unión por la Patria.



Previamente, Espinoza dijo que Massa "va a ser el gran capitán de una selección y todos somos parte de este equipo" y afirmó que "a partir del 10 de diciembre el nuevo presidente Sergio Massa va a sacar a la Argentina adelante, con la conducción estratégica de Cristina Kirchner y con los votos de La Matanza, la quinta provincia argentina".



Ayer, la junta electoral de Unión por la Patria habilitó la precandidatura de María Laura Ramírez en La Matanza, quien podrá competir en las PASO del 13 agosto contra Espinoza y la otra precandidata oficializada, la diputada provincial Patricia Cubría, del Movimiento Evita.



Ramírez es actualmente directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y cuenta con el respaldo de la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, y fue también funcionaria de Espinoza en La Matanza.

Noticia en desarrollo.