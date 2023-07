“El intendente Sebastián Abella hace una gestión como la de Horacio Rodríguez Larreta en Buenos Aires, te ponen palmeras y baldosas, pero el 40% de la ciudad de Campana no tiene cloacas”. Así define Carlos Ortega, precandidato a intendente de Unión por la Patria, el rumbo del gobierno municipal. El titular del Partido Justicialista local confía en poder quebrar el “blindaje mediático” con el que cuenta el actual jefe comunal de Juntos por el Cambio, quien está en búsqueda de su tercer mandato consecutivo. De cara a las PASO del 13 de agosto, el dirigente peronista tiene algo en claro: “El triunfo se da si estamos encuadrados en el marco de un programa de acción.”

A Ortega le dicen ´Toro´. “Es que de chico jugaba a la pelota y trababa fuerte, y ahí surgió el apodo”, cuenta. Es el Secretario General del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la ANSES (Secasfpi) desde julio del 2022 e integra la Corriente Federal de los Trabajadores. Asegura que la situación económica que atraviesa el país en materia de inflación no afecta su perfil de cara a los comicios. Es más, afirma que los trabajadores de la seguridad social están “entre los mejores pagos dentro del Estado”. “Producto de la lucha hemos recuperado lo perdido por el macrismo gracias a la gestión de Fernanda Raverta al frente del organismo.”

Está casado con Soledad Alonso, precandidata a diputada provincial por la primera sección que irá en búsqueda de renovar su banca. Este domingo presentará su plan de gobierno en el Gimnasio Pascual Sgró, el cual dice que se compone de diez puntos, pero que es fundamental hacer hincapié en tres ítems: Salud, Transporte y Vivienda.

"Se trata, principalmente, de cambiar el modelo de gestión del municipio", especifica. "En materia de salud, estoy convencido de ampliar o, incluso, hacer un nuevo hospital porque el actual está saturado, ahí también aparece otro de los ejes de nuestro plan: los muy bajos salarios municipales", dice y acusa: "Culpa de eso, los profesionales se van y, lógicamente, el hospital se satura. Hoy hay que esperar tres horas para que te atienda un pediatra".

--¿Es posible pensar en una provincialización del hospital como hizo San Vicente o Luján?

--No, porque esta es una ciudad rica. Esta municipalidad está en condiciones no sólo de administrar este hospital sino de desarrollar una red de salud barrial que pueda contener y no saturar las cuestiones sanitarias del distrito. Y lo hemos visto durante la pandemia, cuando se construyeron hospitales modulares. ¿Por qué no los podemos hacer en Campana?

--Siguiendo con los ítems que mencionó, hace unos días habló de un plan integral de transporte público y mencionó créditos del Banco Provincia y de la ANSES. ¿El municipio no utiliza esas herramientas?

-- El municipio no utilizan estas herramientas porque no tienen como prioridad el sistema de transporte. Hoy no hay un sistema de transporte que acerque a los vecinos de la periferia al centro, a las escuelas, al hospital. Hoy los pibes esperan dos horas el colectivo y los colectivos no aparecen. Han fallado al gestionar el transporte a través de empresas privadas, y también por medio de cooperativas.

--¿Y cuál sería una posible solución para administrar el transporte público a nivel local?

--Desde nuestra lista creemos que la solución debe ser producto de la organización social, puntualmente barrial. Nadie mejor que el barrio sabe las frecuencias que deben tener los colectivos, los lugares por dónde debe ir el recorrido y dónde parar. Si queremos que el colectivo llegue al barrio Lugo, hay herramientas como las sociedades de fomento a las que se les puede brindar un crédito blando para que sea el mismo barrio quien organice y administre el servicio. Desde la sociedad de fomento o la organización que sea, se van a cuidar los colectivos y el recorrido porque ellos van cuidar lo que necesitan como barrio.

--Mencionó también el tema de viviendas. ¿Qué sucede al respecto?

--No hay viviendas en Campana. De por sí, en el juego de oferta y demanda los alquileres son carísimos y seguirán aumentando ante la escasez de viviendas. Le planteamos al intendente Abella por qué si se construyeron 115 mil viviendas no hay ninguna a Campana. Acá solo construyen emprendedores privados en barrios cerrados, a los que solamente accede a una franja muy reducida de la sociedad. Emprendimientos que tienen que ver con viviendas sociales, no hay ninguno.

--¿Por qué se refirió a Campana como una "ciudad rica"?

--Porque acá están instaladas todas las multinacionales y se recibe mucho dinero de tasas. En Campana se encuentra la sede cabecera de Techint, está Axion, Honda, Perez Companc. El problemas es que tienen arreglos muy puntuales que afectas a la recaudación. No pagan las tasas municipales que corresponden porque tienen un tope acordado.

--¿Qué se hace con esos recursos desde la gestión?

--Sucede que la gestión de Sebastián Abella es una gestión como la de Rodríguez Larreta. Funciona con presupuestos exorbitante en materia de ingresos, pero los presupuestos son acotados. Encima subejecutan partidas para guardar presupuesto y usarlo discrecionalmente en campaña. Durante etapas electorales te pintan hasta los zapatos de amarillos. Subejecutar cuentas hace a un mal gobierno, porque si uno presupuesta como corresponde los salarios de los profesionales de la salud deberían ser duplicados, deberían cobrar como corresponde y estar trabajando en nuestro hospital municipal.

--¿A qué se refiere específicamente con que la gestión es similar a la de Larreta?

--En el municipio toman como prioridad el embellecimiento de la ciudad. Muy similar a Rodríguez Larreta. Te ponen palmeras, las baldosas hermosas, pero siendo de las ciudades más ricas de la provincia, tenemos el 40% de la población sin cloacas y el 50% sin agua potable. Priorizan lo externo, como el asfalto y no hacen las cloacas previo a hacer asfalto. Cuando alguien quiera hacer las cloacas va a tener que romper la calle. Ellos priorizan poner en la placita un elefantito que usar la plata para mejorar el salario de un pediatra. Eso son.

--El peronismo viene perdiendo las últimas elecciones por un promedio de 20 puntos en Campana. ¿A qué se debe?

--El triunfo de Abella en 2015 fue inesperado. Pero hay que reconocer que supo llevar adelante un liderazgo carismático. En eso no hay que menospreciar la actitud del intendente. Hace peronismo con maquillaje, no va a fondo, no transforma, y por momentos es hasta un tanto retrogrado. También fue hábil absorbiendo a sectores del PJ, que es un poco lo que hizo Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el tipo está blindado mediáticamente y tiene un manejo como para aprovecharse de eso. Por eso hay que correr el velo y ver la verdadera Campana. Te ponen las palmeras o le regalan chapas a un vecino, y eso son dádivas.

--¿Considera que en el escenario actual hay un posible un triunfo?

--El triunfo se da si estamos encuadrados en el marco de un programa de trabajo. La unidad no tiene que ser confluir en un amontonamiento de gente, sino en un programa de acción. Fundamental para lo que sigue al 13 de agosto.

--¿Por qué decidió presentarse?

--Porque conformé una lista de militantes y de consenso. Militantes porque al margen de sus profesiones son grandes militantes del peronismo y del campo nacional y popular que vienen trabajando en lo político. Esa es una diferencia con el liberalismo que pone actores, periodistas o músicos. Nosotros priorizamos a los militantes como un bien político. Y es de consenso porque hemos conformado una lista de diversas extracciones, con el PJ a la cabeza, con el segundo candidato que es del Frente Renovador, el tercero del movimiento obrero, la cuarta es una compañera militante en materia de educación y lo referido a la inclusión y trabajo con discapacidad. Y a su vez, los consejeros escolares pertenecen a gremios tradicionales de la lucha de los docentes.