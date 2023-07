Con lágrimas en los ojos y la emoción a flor de piel, Martín Demichelis festejó como nadie el título de River. “Esto no es del cuerpo ni de los jugadores, es de todos, es del mundo River que hoy está feliz", comentó el entrenador ante las cámaras de ESPN. "Me alegro de haber aportado este granito de arena a una historia muy enriquecedora. Estoy emocionado, feliz. Es muy difícil explicar lo que es ver desde adentro al Monumental feliz”, expresó el DT, que lució una camiseta de River con el nombre de su madre fallecida, que tenía guardada desde su época de jugador.

En cuanto al juego, Demichelis se mostró orgulloso de lo que exhibió el equipo, muy superior a sus rivales tanto en el partido decisivo como a lo largo del torneo. "Sobre todo en el primer tiempo, fuimos la demostración de por qué somos campeones, me siento representado por los jugadores. Salimos campeones a lo River", remarcó el técnico.

“Uno intenta muchísimas cosas, incluso ideas locas que tenemos los entrenadores, pero estaba convencido de que lo podíamos hacer de la manera que al hincha de River le gusta. A pesar de que llegó un entrenador nuevo, los jugadores se adaptaron, se divirtieron", resaltó Demichelis, que consideró a River un campeón muy merecido. “Hemos tenido partidos malos, pero a lo largo del torneo creo que fuimos justos ganadores. Me siento muy orgulloso de haber sido parte de este plantel. Es muy grande este estadio, mucha gente, fiel, hace años que no para de llenar el estadio no importa la hora el día”, sentenció Demichelis.