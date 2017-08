Un mes después de la presentación del proyecto, la Legislatura porteña está a un paso de aprobar la iniciativa que despertó la queja de las cámaras inmobiliarias, ya que estipula que las comisiones las paguen los dueños y se eliminan los gastos de gestión. Además, las inmobiliarias dejarán de autorregularse y se le dará poder de contralor al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

El avance fue festejado por Inquilinos Agrupados, la entidad que impulsó el proyecto y que logró, el año pasado, un fallo favorable en la Justicia para que las inmobiliarias dejaran de cobrar dos meses de comisión y la bajaran a un mes. “Planteamos que no nos corresponde pagar por un servicio que no contratamos y que no recibimos y logramos que el Gobierno de la Ciudad presente el proyecto”, señaló Gervasio Muñoz, referente de esa agrupación.

“Hace algún tiempo, no mucho, parecía imposible que los inquilinos dejáramos de pagar comisiones a las inmobiliarias. Hoy estamos muy cerca de que eso suceda. Sin duda, tiene que ver con que los inquilinos nos organizamos y estamos defendiendo nuestros derechos”, amplió Muñoz.

En tanto, la garantía para alquilar, que en general tiene requisitos restrictivos y empujan a gran parte de la población hacia los alquileres informales, quedó afuera definitivamente del proyecto en debate.

Desde hace algunos años, la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un rápido proceso de inquilinización: uno de cada tres porteños alquila. Los propietarios pasaron del 64,4 por ciento de la población en 2003 al 50,6 en 2016, es decir, hay cada vez menos dueños de más casas y, a la vez, más inquilinos. De hecho, la proporción de la población que alquila pasó del 23,9 al 35,2, mientras creció la “tenencia precaria”, del 11,6 al 14,2 por ciento. Un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires es de 8503 pesos, con aumentos semestrales del 15 por ciento, sin mencionar expensas, servicios ni impuestos.

El progreso del proyecto de de regulación en la Ciudad contrasta con la parálisis de un proyecto similar que se aprobó en noviembre del año pasado en el Senado de la Nación, pero que la Cámara de Diputados nunca trató. Muñoz responsabilizó por el hecho al diputado Daniel Lipovetzky, de Cambiemos, presidente de la Comisión de Legislación General, quien jamás so ocupó del expediente. “No lo van a tocar hasta después de octubre”, se quejó el referente de Inquilinos Agrupados.