En el corazón de San Telmo (Humberto Primo y Bolívar) nace un proyecto creado desde las entrañas de Rosario Cárdenas, artista y antropóloga barraquense: Tripas Corazón. Además de exposiciones habrá un espacio de taller, exposición y venta.

Este viernes se inaugura la primera muestra: homenaje a la serigrafía, un encuentro entre el arte y la pulsión política. Se trata de una instalación en la que el material gráfico producido en contexto de movilización política y protesta social se presenta como obra artística. “Apunta a valorar el material con el que están producidas las piezas que se exponen: la urgencia, la necesidad, la autonomía en la mirada del mundo, la convicción, el deseo, los sueños, el amor y también -en palabras de Foucault- el odio a todo aquello que mutila la vida. Por eso de alguna manera no es casual que sea ésta y no otra la primera instalación de un proyecto artístico que lleva como nombre Tripas Corazón”, dice Rosario.

La muestra fue curada y coordinada por Cecilia Leegstra, artista, docente, grabadora, serigrafista y activista social, cuyo taller de arte está en Barracas.

En la vereda, los afiches cubren toda la fachada de un local que cedió el espacio para ello. Los colores estridentes y negros que los atraviesan aparecen en un mismo plano, uno al lado del otro, sin dejar ni un hueco: el estallido que tuvo lugar en Perú el año pasado, el apoyo a los actuales levantamientos en Jujuy, las luchas de las mujeres por la corresponsabilidad en los cuidados, el rostro y las palabras de Norma Pla, los ojos de Santiago Maldonado, el grito desesperado contra la megaminería, las reflexiones sobre el trabajo doméstico, las denuncias a los travesticidios, a los femicidios, al ecocidio, el llamado a la soberanía alimentaria. Una parte de la pared se llena de códigos QR que llevan a páginas de lxs diferentes activistas y colectivos militantes que participan: Dan Benítez, Vina Rosales, Mariana Coria., Clota Aloi, Agustina Salinas, Giannina Abbondandolo, Neufa Quispe, Ailen Posamay, Mutante Robin, Virginia Ramírez y la misma Cecilia Leegstra.

Tripas Corazón queda en Humberto Primo 488, San Telmo.

En palabras de Leegstra: “la pared potencia nuestra voz, amplificando el grito. Que no nos falte el aire, que no nos falte el agua, que no estamos todas. El arte urgente levantando las causas y las luchas, circula en los espacios culturales, callejones y trincheras de un territorio con sus bordes difusos. Bordes que empujamos con fuerza para que entremos cada vez más. Tripas Corazón abre un portal en plena ciudad de flujo constante. En donde se escuchan las voces de las compañeras del norte y del conurbano profundo por igual, que le hablan a las que están en la esquina y a las de la vuelta”.

En la vidriera ocupa un lugar central una obra de 2 x 1,5 m realizada sobre tela y presentada sobre un bastidor, la misma ilustración que en tamaño A4 en la fachada forma parte de la pegatina general. Fue realizada por Ailén Possamay. Muestra una secuencia en la que una mujer, lampazo en mano, limpia el piso hasta terminar pateando el balde y haciendo saltar el agua. Para realizarla Ailén fotografió a su madre, luego hizo un esténcil y finalmente el trabajo fue serigrafiado. Otras piezas de la pegatina aparecen en la vidriera estampadas formando un patrón y devenidas rollos para empapelar.

Las obras podrán adquirirse en el mismo local que cedió la fachada y la vidriera, en Humberto Primo 488 y próximamente en espacios propios de Tripas Corazón en San Telmo y La Boca. Habrá además una tienda virtual en @tripascorazon.arte.

Este viernes, Tripas Corazón y Estudio Barracas invitan a una celebración de 19 a 21 en la esquina de Humberto Primo y Bolívar en la que les asistentes podrán participar de una pegatina de afiches en la fachada, llevarse un ejemplar y brindar por el lanzamiento del proyecto. Acompañará la celebración una performance de Max Regueiro. No hay dudas de que será una fiesta. Es, como dicen sus creadoras, “un proyecto de comunicación y tinta. De resistencia y de reivindicación del trabajo colectivo: trepando por los muros como la hiedra crecemos”.