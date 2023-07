Los tiempos del psicoanálisis: inicio, duración, finales, es el título de la conferencia que brindará Jorge Assef, Analista Miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, brindará en Rosario, el próximo jueves 3 de agosto, a las 12, en la Facultad de Psicología. Assef estará presente también en las 24ª Jornadas de la EOL Sección Rosario, que se realizarán posteriormente, los días 4 y 5 de agosto. De modo que esta conferencia en Psicología es un anticipo, un avance de lo que se desarrollará luego en las Jornadas. Asseff reside en Córdoba, es también doctor en Semiótica, y se desempeña como co-editor jefe de The Lacanian Review Online y es coordinador académico en la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana, de la Universidad Nacional de Córdoba.

En estas incursiones en Rosario, el argumento convocante dice que los tiempos del psicoanálisis, articulados en este caso en la lógica de una cura, interpelan e inquietan a analistas y a analizantes. ¿Cómo empezar, cuánto dura, cómo se termina?

Pero en este caso y en este contexto, las preguntas quedarán del lado del analista, en tanto la formación requerida así lo precisa. Quienes practican el psicoanálisis saben que que no pueden hablar de un para todos, pero la respuesta caso por caso no es suficiente. La práctica del psicoanálisis es sin estándares, pero no sin principios.

Al hablar de ¿cómo empezar?, rápidamente se ubica que las entrevistas preliminares, como tiempo anterior cronológico, pero sobre todo lógico son necesarias. ¿Qué decimos con eso? ¿De qué manera se introducen analizante y analista? ¿Preliminares a qué? A la entrada en análisis que, para Lacan, se constituye como un acto que debe sancionarse.

La pregunta ¿cómo empezar a practicar el psicoanálisis? vuelve a poner al analista en el banquillo, pero muestra que la transferencia no sólo se juega en el lazo analista-analizante, sino también entre el analista, la comunidad analítica y el psicoanálisis en sí mismo.

También surge la pregunta ¿cómo comenzar a practicar el psicoanálisis? Pregunta que toca la formación y a todos aquellos que se encuentran en la situación de comenzar a practicarlo. Hay muchos comienzos y hay muchos tiempos en la política del psicoanálisis. La transferencia no se juega solamente en el lazo analista-analizante si no también entre el analista y la comunidad.

Entonces en este punto, se puede hablar de lo singular, entendiendo no solo lo que se pretende ubicar en un recorrido analítico sino vinculado al estilo de cada analista, en tanto no es posible una generalización en ese punto, no existe una definición de lo que un analista es.

La conferencia está dirigida a analistas, estudiantes, docentes e interesados en el psicoanálisis y en su práctica y en su clínica, de orientación lacaniana. Assef fue invitado por la EOL Sección Rosario, la Secretaría de Actualización y Formación Permanente de la Facultad de Psicología de la UNR y por la Cátedra Psicoanálisis II, cuyo Titular es Roberto Bertholet, organizadores todos de esta actividad académica.

Durante la conferencia en la Facultad de Psicología será acompañado en la Mesa por Roberto Bertholet, Carolina Rovere y Diana Wolkowicz.

*A cargo de la edición y coordinación de la Página de Psicología de Rosario12. Psicoanalista.