Para Patricia Bullrich cualquier excusa es buena para encender la mecha de la interna opositora. Después de las fuertes críticas hacia Horacio Rodríguez Larreta por los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, ahora la exministra de Seguridad apuntó contra el jefe de Gobierno por el paro de los trabajadores de subte. "Otra vez los porteños son víctimas", lanzó la precandidata a presidenta en sus redes sociales. En la vereda de enfrente, el larretismo tampoco se queda callado. Elisa Carrió respaldó los dardos que lanzó el diputado Juan Manuel López hacia la extitular del PRO, al comparar una eventual gestión de Bullrich con el gobierno de Fernando De la Rúa.

La medida que tomó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, paralizó el servicio de todas las líneas durante tres horas, fue utilizada por Bullrich para jugar a la interna. "Ninguna protesta puede interrumpir un servicio público" y le permitió hacer uso del eslogan, "Conmigo, esto se acaba" en redes sociales.

"Otra vez los porteños son víctimas de los piquetes y de los paros en el subterráneo", afirmó la dirigente opositora. "Más allá de las razones que tengan, ninguna protesta puede interrumpir un servicio público", agregó sobre el reclamo que plantea la "reducción de la semana laboral para estar menos expuestos al asbesto". A su parte, aseveró: "Necesitamos ley y orden, basta de ser rehenes de los que se creen dueños de la calle y del trabajo de todos".

No es la primera vez que la precandidata del PRO se expresa en contra de una protesta social. En los últimos días, acusó a su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, por no haber actuado frente a los piquetes y acampes en la Avenida 9 de julio a principios de mes. "Otro día de caos, la Ciudad es tierra de nadie", aseveró Bullrich en ese momento.

Reapareció Carrió

La titular de la Coalición Cívica-ARI, por su parte, respaldó a Juan Manuel López, su diputado y referente del espacio, tras las críticas a Bullrich. "No te arrepientas nunca de decir la verdad", remarcó Carrió.

A pesar de guardar reposo luego de haber padecido un accidente isquémico durante una recorrida de campaña en la provincia de Santa Fe, la dirigente y precandidata parlamentaria del Mercosur sigue de cerca la campaña electoral de Juntos por el Cambio.

"Querido Juan Manuel, yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino", afirmó la exdiputada a través de un hilo desde su cuenta de Twitter.

Sus dichos llegaron horas después de que un grupo de funcionarios, entre los que destacan Néstor Grindetti, Cristian Ritondo y Federico Angelini, del riñón de la titular del PRO reclamaran a López que se retractase luego de haber sostenido que un Gobierno de la exministra terminaría como el de la Alianza en 2001.

Ante los cuestionamientos, Carrió no dudó en responsabilizar a Bullrich y sin nombrarla, cargó en su contra: "Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos". "Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación. Estás seguro, estás creciendo, te estás haciendo un roble", destacó.

En otra publicación hizo eco además de sus padecimientos de salud y llamó a sus dirigentes transitar "el camino de la no violencia y del no oportunismo". "Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad. Un beso enorme, Lilita", concluyó.