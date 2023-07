La Copa Argentina de la sorpresas fue sólo la Copa Argentina este miércoles por la noche con dos triunfos ajustados de equipos de Primera División sobre rivales del Ascenso. Racing superó 2-1 a San Martín de Tucumán, de la Primera Nacional, mientras que Defensa y Justicia hizo lo propio por 1-0 ante Centro Español, de la D.

En el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Racing aseguró la historia en el primer tiempo gracias a Gonzalo Piovi y Jónathan Gómez. El defensor goleador de la Academia -7 festejos en el año- salió una vez más al rescate de los suyos cuando los caminos hacia la victoria no estaban para nada despejados: capturó un rebote en área tucumana y la mandó a guardar con un zurdazo cruzado. Por su parte, el volante encarador definió de gran manera una jugada colectiva iniciada por Piovi -la figura del partido- que mezcló buenos pases con algo de suerte.

La buena fortuna de Racing también estuvo en campo propio. Es que en la jugada inmediata a cada uno de sus goles, el equipo de Gago se salvó del empate o descuento. Primero por una mala definición del movedizo Emanuel Dening y después gracias a una salvada en la línea de Leonardo Sigali tras un jugadón de su casi tocayo Leandro Ciccolini.

Cerca del final, Dening pudo afinar la puntería y acercar a los tucumanos en el marcador justo cuando Gago acababa de sacudir el banco con el ingreso de juveniles. Pero San Martín no tuvo ninguna otra de peligro ante unos pibes de Racing que supieron aguantar el partido. Así, con la mente puesta en la Libertadores -jugará octavos ante Nacional de Medellín- y la enfermería repleta -en Córdoba jugaron seis juveniles Sub 20- se las verá en la siguiente fase contra el vencedor de Instituto-Huracán. Los tucumanos, en tanto, no tendrán distracciones en su búsqueda del ascenso a la máxima categoría (están 4º en su zona).

Defensa eliminó a Español

Por su parte, Defensa y Justicia venció con lo justo a Centro Español, elenco de la Primera D que venía de dar el batacazo eliminando a Tigre por penales. El gol lo hizo el paraguayo Rodrigo Bogarín, quien llegó a Varela desde Libertad de Asunción este año. El Halcón espera en octavos -también jugará esta instancia en la Sudamericana- por el vencedor de Banfield y Estudiantes de Río Cuarto.