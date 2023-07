Tras el fracaso de la sesión de la semana pasada en el Senado, el Frente de Todos activó el control de daños. La ausencia de dos exaliados peronistas, Guillermo Snopek y Edgardo Kueider, había hecho naufragar el quórum y la primera reacción del oficialismo había sido la de castigar al jujeño, desacoplando su lista de la boleta presidencial de Sergio Massa. En los últimos días, sin embargo, el gobierno nacional - con Sergio Massa a la cabeza - empezó a ensayar gestos de distensión: intervino el PJ jujeño y volvió a habilitar que la lista encabezada por Snopek y Carolina Moisés llevara la boleta presidencial del tigrense. Los chats, a su vez, se reactivaron y hay expectativa de que la superestructura frentetodista logre allanar el camino para convocar una sesión apenas finalice el receso invernal. Es un camino pedregoso, no obstante: Snopek y Kueider siguen planteando sus exigencias, generando una resistencia indignada en un sector del interbloque oficialista y, en simultáneo, aplazando una convocatoria que viene con cuenta regresiva, ya que el pliego de la jueza Ana María Figueroa - que el FdT quiere aprobar - tiene fecha de vencimiento en agosto.

"Dependemos de la dependedura. Ellos están enojados por sus problemas personales y hay cosas que nosotros no podemos satisfacer", masculla un senador del Frente de Todos, quien todavía mastica bronca por la forma que el jueves pasado se terminó cayendo la sesión. Si bien los dardos oficialistas habían estado dirigidos a Juntos por el Cambio por rehusarse a dar quórum, fue el faltazo inesperado del Guillermo Snopek y Edgardo Kueider lo que había terminado sepultando la posibilidad de sesionar. Tanto el jujeño como el entrerriano habían roto, junto a otros dos senadores, con el interbloque oficialista a principio de año y, desde entonces, negociaban su presencia sesión a sesión con José Mayans. La semana pasada, sin embargo, estas negociaciones no habían llegado a buen puerto y la sesión se terminó cayendo.

El principal obstáculo, argumentaban desde la bancada oficialista, era político. Snopek, por ejemplo, reclamaba la intervención del PJ jujeño y que bajaran una de las listas internas con las que competía como candidato a diputado nacional dentro de Unión por la Patria. Reclamos que de ninguna manera podían ser resueltos desde el Senado, sino que requerían la intervención de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa o el presidente Alberto Fernández. Si bien la primera respuesta fue un castigo - la Junta Electoral de UxP desacopló la la lista Moisés-Snopek de la de Massa -, con el correr de los días el conflicto se fue desactivando. El martes, por ejemplo, la Junta Electoral - por intermediación del propio Massa - le devolvió la boleta presidencial. Lo más significativo, sin embargo, fue la decisión de Alberto Fernández de intervenir finalmente el PJ de Jujuy, desplazando a Rubén Rivarola por el apoyo que sus legisladores le habían dado a la reforma constitucional de Morales.

Estos gestos fueron bien recibidos en la alianza Snopek-Moisés, que mantiene un buen vínculo con Massa. "Se va a solucionar", indicaron desde la bancada oficialista, desde donde aseguran que ahora el diálogo para sesionar se está dando "por arriba". En principio, la exigencia de que "La Cámpora" baje su lista en Jujuy - que es la que encabeza Leila Chaher - terminó evaporándose (ya que esa fue la prenda de negociación para que le devolvieran la boleta de Massa). "Vamos a ganar la interna y conducir el PJ", se entusiasman en el armado Snopek-Moisés.

Persisten, sin embargo, algunos cuestionamientos. Snopek, por ejemplo, continúa exigiendo que se trate su proyecto de intervención del Poder Judicial en Jujuy. El jujeño considera que el Senado debería imitar el ejemplo de la Cámara de Diputados - en donde se realizó una conferencia de prensa denunciando la situación represiva del gobierno de Morales - y tiene la expectativa de que el debate en comisión de su proyecto habilite un espacio de denuncia sobre la realidad de la provincia. La semana pasada Snopek había quedado furioso porque la comisión de Asuntos Constitucionales que lo iba a designar como su presidente - y, por lo tanto, habilitarlo para tratar la iniciativa - no se había reunido.

El entrerriano Edgardo Kueider, mientras tanto, continúa reclamando que se trata un proyecto de su autoría que reduce el IVA de las tarifas eléctricas. El proyecto, sin embargo, no tiene consenso en la bancada oficialista. "Así como está es insostenible. No podemos tratar lo que cualquier senador se le canta, hay que tener responsabilidad", se irritan en la bancada oficialista, desde donde, sin embargo, están trabajando en un dictamen vinculado a tarifas eléctricas pero solo para las zonas cálidas. No son pocos, sin embargo, los senadores que están furioso con Snopek y Kueider después del faltazo de la sesión anterior. "Así cualquiera, te vas del bloque, haces lo que querés y después venis a pedir la presidencia de la comisión", se quejan algunos legisladores, desde donde le reprochan a Snopek que haya roto con el bloque y después se presente bajo la lista de UxP en las elecciones nacionales.

Las conversaciones, mientras tanto, continúan. En Unidad Federal consideran que el panorama se acomodará luego de las PASO el 13 de agosto. Más de uno especula, incluso, que el interbloque podría reconstruirse. El problema, sin embargo, es que uno de los 75 pliegos judiciales que el FdT tiene mayor interés en tratar tiene fecha de vencimiento. Esto es: el de la jueza Ana María Figueroa, que el 9 de agosto cumple 75 años y necesita que el Senado apruebe antes la renovación de su mandato. A su vez, se le suma la impaciencia del propio Massa, que tiene proyectos que quiere aprobar durante la campaña, como el Monotributo Tecnológico, una iniciativa que crea un régimen especial para profesionales que exportan sus servicios en dólares al exterior.