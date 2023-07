El kirchnerismo no dejó pasar como si nada el fracaso de la sesión del jueves. Y es que muy pocas horas después de que Guillermo Snopek --junto al entrerriano Edgardo Kueider-- hiciera naufragar la sesión por falta de quórum, la Junta Electoral de Unión por la Patria (UP) resolvió desacoplar la lista que encabeza el jujeño de la boleta presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi. Esto significa que tanto Snopek --senador que encabeza la lista de diputados-- como Carolina Moisés --diputada que encabeza la lista de senadores-- deberán ir con boleta corta en la interna jujeña. Todo un mensaje de la vicepresidenta en medio de la dificultad que arrastra el oficialismo para hacerse con el control de la Cámara alta. En la lista castigada, sin embargo, le bajan el tono y aseguran que la decisión se enmarca en la pulseada que sostienen con La Cámpora en la provincia. E, incluso, dan vuelta la explicación oficial y retrucan: si Snopek no dio quórum fue porque anticipaban que les desacoplarían la boleta.

La notificación oficial se despachó a las 11 de la mañana, cuanto el oficialismo todavía estaba haciendo tiempo en el recinto a la espera de que se confirmase que la sesión se caía por falta de quórum, pero el comunicado de UP llegó mucho mas tarde, como si buscaran dejar asentado que el anuncio era una consecuencia directa del revés en el Senado: la Junta Electoral había decidido desacoplar la boleta presidencial encabezada por Sergio Massa de la boleta encabezada por Guillermo Snopek y Carolina Moisés. El motivo de esta decisión --formalmente, al menos-- era el cuestionamiento que UxP hacía a la impugnación judicial que Moises había hecho de una de la listas competidoras. Esta impugnación había llevado a un fallo judicial que impedía que la lista encabezada por Leila Chaher y Alejandro Snopek - sí, el hermano de Guillermo Snopek - pudiera estar acoplada a la boleta de Massa. "Desoyeron las decisiones de las más altas autoridades partidarias", acusó la Junta Electoral en un escrito que llevaba la firma de Juan Manuel Olmos al que accedió Página/12.

En Jujuy, hay tres listas internas que compiten en la PASO de UxP. Una es la de Moisés-Snopek, otra es la de Rubén Rivarola-Nilson Ortega y la tercera es la de Leila Chaher-Alejandro Snopek. Snopek (Guillermo) estaba furioso por la incorporación de esta última lista y el martes a la noche, cuando las espadas del FdT en el Senado estaban negociando para la sesión del día siguiente, reclamó que tenían que bajar "la lista de La Cámpora" si querían que fuera al recinto a dar quórum. También exigió la intervención del PJ jujeño, que es presidido por Rivarola, pero este es un reclamo de larga data del senador: ya en febrero, cuando anunció que rompía con el interbloque oficialista, explicitó que uno de los motivos era que Alberto Fernández no había intervenido el partido en la provincia. En los últimos días, sin embargo, había reforzado el pedido frente a la connivencia del PJ jujeño en la sanción de la reforma constitucional de Gerardo Morales.

La historia, luego, es conocida: el oficialismo no cumplió con sus demandas --ni tampoco con el acuerdo al que había llegado con Edgardo Kueider--, Snopek y Kueider pegaron el faltazo y la sesión se cayó. Horas después llegaría el comunicado anunciando que desacoplaban su boleta de la de Massa. "¿Snopek quiere ser nuestro candidato pero no integrar el bloque? No es así", cuestionaron desde el interbloque del FdT.

En el medio quedó Carolina Moisés, diputada jujeña de fuerte perfil kirchnerista que hoy encabeza la lista de Senadores. Moisés ya se había diferenciado en el pasado de Snopek --como cuando el senador rompió con el interbloque oficialista--, pero frente a la amenaza del desacople fue la primera en salir a desmentir algunos postulados. "Snopek pidió que se trate su proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy y no lo permitieron. Antes de iniciar la sesión nos notifican que no teníamos la fórmula nacional, y a las 11 en punto el apoderado hizo la presentación formal. Por eso el senador, que agotó las instancias de diálogo previo para que no firmen esa resolución sacándonos la fórmula, no se presentó a la sesión", destacó la diputada nacional, quien además aclaró que sostendrá su candidatura y exigirá que se le devuelva la adhesión a la fórmula nacional.

Cerca de Moisés buscan evadir la espuma de la caída de la sesión y apuestan por una interpretación local. "Se enojaron en La Cámpora porque nosotros impugnamos, pero la realidad es que nuestra lista gana las PASO. Ellos quieren que Leila sea la senadora, que mide 4 puntos, no tiene estructura, y solo puede ganar la banca si juega sola", explicaron. En principio, la decisión está en manos de la Justicia, que deberá resolver la situación en el próximo par de días. Hasta entonces, ninguna de las tres listas de UP en Jujuy está habilitada a llevar la boleta de Massa.