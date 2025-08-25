Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos este domingo dentro de un auto abandonado en un camino rural y que presentaba signos de haber sido tiroteado, en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

Este domingo, un vecino que caminaba por un camino rural conocido como "Yegua Muerta", cerca de la ruta nacional 8, llamó al 911 tras haber halllado debajo de un árbol un Chevrolet Onix blanco abandonado. El coche no tenía patentes y tenía una ventanilla rota. En su interior había dos cuerpos: un hombre y una mujer.

Cuando llegó la Policía, comprobó que el hombre estaba en asiento del conductor y que cerca del cuerpo había una pistola. Mientras que el cadáver de la mujer estaba en el asiento de atrás del coche.

Los investigadores hallaron siete cartuchos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas. Asimismo, descubieron que la tapa del tanque de combustible estaba colgando y que habían colocado un trapo en su lugar, presuntamente para prender fuego el vehículo.

También había un orificio de bala en el vidrio trasero del auto. Por el momento, ni el hombre ni la mujer fueron identificados.



Una de las hipótesis que barajan los investigadores es que el hombre pudo haber asesiando a la mujer, disparando desde afuera del auto, y que luego se sentó al volante y se suicidó. De todos modos, no se descarta que haya habido una tercera persona implicada en los hechos. El caso quedó en manos de la UFI N°6 de Mercedes.