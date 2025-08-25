El exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, cuestionó por la 750 la forma en la que el Gobierno de Javier Milei abrió la concesión de las Hidroeléctricas del Comahue, que van a ser nuevamente puestas en manos privadas en detrimento de las intereses del desarrollo nacional.



La crítica llegó después de que el pasado 20 de agosto se publicó en el Boletín Oficial una resolución donde se da inicio al proceso de venta de los paquetes accionarios de las siguientes sociedades:

Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima

El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima

Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima

Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima

Estas ventas se llevarán a cabo mediante concurso público de etapa múltiple, de alcance nacional e internacional sin base, cuyo llamado se aprueba en la presente medida.

Ante la pregunta de la 750, Basualdo explicó que la concesión de las hidroeléctricas se venció en el 2023, y que “luego de un conjunto de moras y postergaciones” el Gobierno “autorizó la venta y puso condiciones”.

La idea del Frente de Todos era que estas centrales estratégicas para el desarrollo nacional “vuelvan a Enarsa”, es decir, a manos del Estado. Sin embargo, el Gobierno de Milei “frenó ese proceso y ahora las está concesionando nuevamente”.

Pero, dijo, la clave de lectura debe estar en la forma de esta concesión: “Si uno mira los pliegos, están dolarizando ese ingreso que van a recibir las empresas. Por otro lado, ajustan ese ingreso por la inflación norteamericana”.

“Macri hizo lo mismo. Macri dolarizó esta resolución por decreto. Ahora van a firmar un contrato por treinta años con estas condiciones. Lo central es el costo que va a implicar para los argentinos dolarizar el ingreso, porque va a impactar en tarifas y en la competitividad de la economía”, añadió.

En este contexto, según Basualdo, se va hacia “un esquema insostenible en el mediano plazo”, ya que no sólo se va a encarecer el abastecimiento, sino que por el desarrollo de la macroeconomía argentina, va a terminar un litigio judicial.

“Va a terminar en un litigio en sede extranjera porque son condiciones que Argentina no va a poder cumplir. ¿Cómo se hace en caso de una devaluación? Eso pasó cuando Néstor Kirchner asumió en la post-convertibilidad”, dijo.

Y añadió: “Los contratos no se pudieron sostener y hasta hoy tenemos litigios. De mínima lo ideal hubiese sido tener un pliego de concesión que vaya en sintonía con el desarrollo nacional, no en esta condiciones”.

“Uno en este punto se pregunta qué proyecto de país están pensando en el marco de una disputa tan agresiva sobre la renta energética. Es una privatización con consecuencias estructurales y un beneficio muy coyuntural con un proyecto económico que cada vez hace más agua”, finalizó.

