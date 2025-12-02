La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA

UIA

caba 31/10/25 Frente del edificio de la Unión Industrial Argentina (UIA) ubicada en Av. de Mayo 1147. La UIA es la organización que agrupa a las empresas, empresarios y cámaras patronales sectoriales vinculadas a las actividades de la industria en Argentina. Fundada en 1887. foto: Veronica Bellomo

(Veronica Bellomo)