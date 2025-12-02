Omitir para ir al contenido principal
Se impuso de local ante el Atlético Madrid de los argentinos

Liga de España: Barcelona ganó y se recorta solo en la punta

Baena puso en ventaja al equipo del Cholo Simeone, pero el líder lo dio vuelta con Raphinha, Olmo y Torres. Lewandowski erró un penal.

BARCELONA, 02/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el tercer gol del equipo blaugrana durante el partido de la jornada 19 de LaLiga que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. EFE/Alejandro García.
Los jugadores de Barcelona celebran en el Camp Nou. (EFE/EFE)

Deportes

