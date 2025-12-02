Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
El GCBA hizo la audiencia pública por el certificado de aptitud ambiental de la remodelación
Sigue la polémica por la posible demolición del Luna Park
Por
Santiago Brunetto
02 de diciembre de 2025 - 22:43
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Sigue la polémica por la posible demolición del Luna Park
El País
Denuncian ajuste, discriminación y corrupción
En su día, las personas con discapacidad marcharán contra Milei
Por
Matías Ferrari
Maniobras en el Congreso
Lorena Villaverde retiró su renuncia a Diputados tras el rechazo a su jura en el Senado
Fueron adquiridos por Taiana en 2023
Petri presentó nuevos helicópteros, pero la compra había sido del Gobierno anterior
Por
Natalia López Gómez
Los detalles de la jura de Monteoliva
Bullrich no suelta el timón, Petri se enorgullece de los militares y Lamelas, como en casa
Por
Melisa Molina
Economía
El precio al alza de alimentos presiona al indicador
Inflación arriba del 2 por ciento
Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes
La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA
Por
Leandro Renou
Recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación
OCDE le bajó el pulgar al país
Caídas tanto en el interanual como en la comparación mensual.
Cayeron las ventas de autos y motos
Sociedad
El GCBA hizo la audiencia pública por el certificado de aptitud ambiental de la remodelación
Sigue la polémica por la posible demolición del Luna Park
Por
Santiago Brunetto
Pasado de copas
Manejaba por la ruta alcoholizado y dio una insólita excusa
Hay más de 630 muertos y 400 desaparecidos
Más de un millón de personas fueron evacuadas en Sumatra por las inundaciones
Homicidio en Lanús
Nahiara, de 16 años, continuará detenida tras haberse entregado por el crimen de su novio
Deportes
Se impuso de local ante el Atlético Madrid de los argentinos
Liga de España: Barcelona ganó y se recorta solo en la punta
De los juegos de mesa a la élite de la Fórmula 1
La estratega del triunfo qatarí
Por
Malva Marani
Peligro de Wolf
La nueva enciclopedia del fútbol argentino
Por
Victor Wolf
Los volantes Herrera y Palacios están en observación
Boca espera por la recuperación de los lesionados